Cristian Totti sempre più sulle orme del padre, ma il calcio non c’entra: ‘beccato’ così

By

Cristian Totti ha deciso di seguire le orme del padre Francesco e di condividere la sua grande passione, come testimonia questo scatto.

Christian Totti è il figlio del famosissimo ex calciatore della Roma, Francesco Totti, uno dei più grandi calciatori che il calcio abbia mai avuto, insieme a nomi del calibro di Del Piero, Maldini e Javier Zanetti.

Uno dei personaggi più in voga non solo in ambito sportivo, grazie al suo matrimonio con l’ex letterina Ilary Blasi infatti il nome di Francesco Totti circola ormai anche tra gli appassionati di cronache rosa.

Sin dal giorno delle nozze la coppia fu spesso al centro dell’attenzione, soprattutto a causa delle gravi accuse lanciate da Fabrizio Corona nei loro confronti, che portarono ad un duro faccia a faccia in un noto reality condotto dalla Blasi.

Purtroppo il triste epilogo della loro storia è ormai noto, tuttavia questo non impedisce ad entrambi di avere un buon rapporto con i figli, come testimoniano le tante foto che appaiono sulle loro rispettive pagine di Instagram.

Una in particolare ha attirato l’attenzione dei fan, e riguarda in prima persona il primogenito della famiglia Totti, il piccolo Cristian.

Cristian Totti sempre più sulle orme del padre, questa volta però il calcio non c’entra

Sin dalla sua nascita Cristian ha portato il “peso” del suo cognome sulle spalle. Anche se spesso i così detti figli d’arte non hanno mai tanta fortuna il popolo romanista ha creduto davvero di poter continuare ancora a vedere le giocate di un Totti in maglia giallorossa, e chissà che alla fine non sia davvero così.

Nel Milan dopotutto è già successo, e in un certo senso sta ancora accadendo con la stirpe Maldini, grazie a Cesare, Paolo e adesso a Daniel, anche se per ora il ragazzo è stato ceduto in prestito allo Spezia.

Nella speranza di seguire le orme del padre su un campo da Serie A il figlio dell’ex numero 10 giallorosso si diletta in un altro sport, ovvero il Padel, come dimostrano i tanti scatti condivisi sulla sua pagina Instagram.

Uno in particolare ha attirato l’attenzione dei fan, ovvero quello insieme al grande amico di famiglia Carlo Cancellieri, che per la loro coppia ha scelto il nome di “Team sorriso”. Padre e figlio uniti dunque da due grandi passioni, il calcio ed il Padel, con la speranza che in entrambe Cristian riesca ad eguagliare le gesta di Francesco.