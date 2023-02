Milan, parole durissime: “Può farne a meno”, il nome è molto pesante

Il Milan sta vivendo un periodo nero: il quarto posto ora è a rischio. Intanto, un ospite di TVPlay ha rilasciato dichiarazioni pesanti.

I rossoneri sono in crisi: il 2023, per ora, ha riservato diverse delusioni. Il match con il Torino può essere già decisivo.

Il Milan è nel mezzo di un periodo nero. Nel 2023 ha raccolto una sola vittoria (con la Salernitana) ed è reduce da alcune sconfitte pesanti: il 3-0 in finale di Supercoppa con l’Inter, il 4-0 con la Lazio, il 2-5 contro il Sassuolo e l’1-0 nel derby di campionato. Ad oggi, la classifica non è certamente compromessa, ma il quarto posto non è più una certezza: serve una vittoria con il Torino per tornare a sorridere e ritrovare l’autostima. Intanto, però, un ospite di TVPlay ha offerto un parere molto duro: c’è un giocatore di cui si può fare a meno.

Milan, ecco chi è il giocatore sacrificabile: nome pesante

Il Milan non vince dal 4 gennaio: nel frattempo è stato eliminato dalla Coppa Italia, ha perso la Supercoppa e ha visto aumentare il divario con il Napoli. Si tratta di uno scenario poco rassicurante per i rossoneri, che nella prima metà di campionato sembravano saldi nella top 4. Oggi la situazione è diversa: la lotta per la qualificazione in Champions League è più accesa che mai e coinvolge più squadre.

Intanto, si pensa anche al futuro della squadra. Come noto, la situazione di Rafael Leao è alquanto nebulosa: la società ha smentito tutte le voci riguardanti presunte tensioni legate alla trattativa per il rinnovo (attuale scadenza nel 2024), ma ad oggi non è arrivata la firma e le due esclusioni consecutive dalla formazione titolare ha alimentato i dubbi. C’è un altro giocatore in bilico: l’attuale contratto di Giroud è in scadenza nel 2023. Secondo l’agente Sabatino Durante, però, il Milan potrebbe fare a meno di lui: ne ha parlato a TVPlay.

Durante ha sottolineato come i giocatori, dopo i 33/34 anni, non siano più incedibili considerando il momento che sta passando il calcio italiano: “Tu non puoi avere Ibrahimovic e Giroud, hanno chiaramente fatto la storia del calcio giocando ad alti livelli, ma devi anche pensare al futuro. Se tieni in spogliatoio Ibrahimovic, un giocatore di carisma, devi avere davanti gente che ti garantisca il futuro. Giroud è un giocatore che puoi sostituire, devi avere il coraggio di andare a cercare certi profili”.

Secondo l’agente, le società italiane dovrebbero avere il coraggio di puntare su profili giovani, mentre ha evidenziato come la tendenza sia quella di affidarsi ai giocatori esperti: “Visto che siamo in difficoltà economica e un campionato di terzo livello dal punto di vista tecnico questo dovremmo fare, altrimenti diventiamo il mercato delle cariatidi come la Turchia o il Brasile di adesso”.

Durante, anche l’Inter nel mirino: “È lo stesso errore”

Durante ha criticato il Milan per aver deciso di affidare il proprio attacco a Giroud (che sta discutendo il rinnovo di contratto secondo quanto affermato da Sky Sport). Tuttavia, l’agente ha anche puntato il dito contro l’Inter: secondo lui, infatti, i nerazzurri hanno sbagliato a riprendere Lukaku quando avevano già Dzeko in rosa.

Secondo l’opinione dell’agente, la dirigenza interista ha compiuto un errore concettuale sul mercato in estate riprendendo il belga: “Che senso ha avuto riportarlo quando hai Dzeko che ti garantisce lo stesso numero di partite per andare a prendere un giocatore uguale? Dovevano prendere con gli stessi soldi Julian Alvarez, un giocatore simile a Lautaro Martinez, così dopo un anno potevi venderlo a peso d’oro per trovare un sostituto giovane al posto di Dzeko”.