Calciomercato, “Pronti a dirsi addio”: la notizia gela i tifosi

La società ha già deciso il futuro dell’attaccante e, a quanto pare, ci si prepara ad un addio. Cosa sta succedendo.

Il calciomercato è terminato ormai da un pezzo ma le squadre continuano a riflettere sul futuro di alcuni loro calciatori. Tra chi ha deciso di andarsene a gennaio e chi invece vuole continuare a dare il suo contributo fino alla prossima finestra di calciomercato, i vari club si organizzano per accontentare la loro guida tecnica.

È il caso dell’Inter, una delle squadre che ha vissuto il mercato di gennaio più turbolento a causa dell’addio di Milan Skriniar direzione Paris Saint Germain che tuttavia è rimasto a Milano fino al prossimo giugno. Ma non solo, ad Appiano Gentile ci sono altre grane da risolvere, tra cui una che vede protagonista un attaccante che, almeno fino a metà gennaio, era considerato già diretto verso Barcellona.

Inter, Inzaghi ha deciso: il futuro dell’attaccante è in bilico

L’Inter non vive un momento economico idilliaco con il presidente Zhang che ha il triste primato di aver accumulato il numero più alto di debiti con le banche. Una difficoltà questa che contribuisce negativamente alla gestione tecnica della società: non sono esclusi infatti dei drastici tagli che in futuro diventeranno realtà. Calcio e Finanza ha pubblicato il report che l’UEFA ha messo a disposizione nelle ultime ore e l’Inter ha sul groppone ben 390 milioni di euro di debiti bancari.

Insomma, una situazione difficile che magari ora non porterà a nessun provvedimento drastico, ma in futuro non sono esclusi tagli e quindi addii eccellenti da parte dei calciatori più importanti della rosa. Uno di questi, sebbene non lo sia mai diventato al cento per cento, è Joaquìn Correa, uno dei fedelissimi di Simone Inzaghi che però tra infortuni e prestazioni altalenanti potrebbe salutare Milano.

Inter, con Correa sarà addio?

L’argentino ha un contratto fino al 2025, ma ci sono tutti i presupposti affinché il club di Milano possa venderlo al miglior offerente il prossimo giugno. A gennaio si era parlato addirittura di uno scambio clamoroso con Depay, oggi di proprietà dell’Atletico Madrid, che all’epoca era uno degli “scontenti” di Xavi al Barcellona. Ma quella fu soltanto una voce di mercato e nulla più.

L’argomento Correa è stato toccato dal Corriere dello Sport in un articolo di stamane. L’argentino, a meno che non aiuti concretamente l‘Inter a raggiungere gli obiettivi stagionali in Italia e in Europa, saluterà infatti il club di Milano nonostante due anni di contratto che gli rimangono.