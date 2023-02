Perché le storie social della serata che Ilary Blasi ha trascorso stanno facendo discutere. Lei dà un bacio ad un amato personaggio della tv.

Ilary Blasi, a distanza di mesi e mesi, continua ancora ad essere la protagonista indiscussa delle pagine di cronaca rosa. Colpa – o merito – del divorzio da Francesco Totti, che ha fatto tanto rumore e che ha generato uno stupore senza eguali.

E questo primato di star più chiacchierata del gossip Ilary Blasi deve dividerlo in egual misura proprio con il suo ex marito. Mentre lui sembra avere ricominciato una nuova vita in totale felicità assieme alla compagna Noemi Bocchi, la conduttrice di Mediaset da par suo non sembra essere da meno.

Nel corso delle settimane che hanno preceduto e seguito lo scorso Natale Ilary Blasi si è fatta fotografare dai paparazzi in compagnia di Bastian Muller.

Questi è un noto e facoltoso imprenditore tedesco, originario di Francoforte del Meno, con il quale la 41enne romana ha speso del tempo in alcuni romantici viaggi intorno al mondo. In Thailandia ed in Svizzera, in particolare.

Ilary Blasi, su Instagram le storie di una serata bellissima

La presentatrice de “L’Isola dei Famosi” è stata a cena con diverse altre persone a lei cari. Fra questi erano presenti suo figlio Cristian e la fidanzata di lui, Melissa Monti. E poi Tamara Pinsoli, ex compagna di Daniele De Rossi – che da qualche mese ha assunto il ruolo di allenatore della SPAL, in Serie B – ed il di lei marito Stefano Mezzaroma.

Inoltre c’erano anche Angelo Marozzini, che è un cugino di Francesco Totti ma che alla stessa Blasi è molto affezionato, Silvia Blasi con il marito Ivan e Teo Mammucari. Con quest’ultimo la Blasi ha vissuto un lungo periodo fianco a fianco dietro al bancone de “Le Iene”.

Anche quest’ultimo ha lasciato la storica trasmissione Mediaset, che va in onda in maniera ininterrotta sin dal lontano 1997. Non si sa di preciso se ci fosse anche Bastian Muller, ma Ilary, sul suo profilo Instagram personale, ha pubblicato diversi scatti e video di come si è svolta la serata.

E qui fanno capolino anche alcune foto di lei insieme a Mammucari, nei quali i due si abbracciano e manifestano il loro affetto in maniera reciproca. Ma si tratta assolutamente di una profonda, pura amicizia.

Ilary Blasi e Mammucari veri amici

Non c’è nient’altro tra loro e non sono ammesse speculazioni. Per quanto ne sa la stampa di cronaca rosa, Ilary continua ancora a vedersi con Bastian Muller.

Invece Mammucari, che ha sempre avuto la passione per l’esercizio fisico – infatti a 58 anni lui ne dimostra molti di meno – è legato da circa un anno ad una donna.

E di quest’ultima sappiamo che di anni ne ha trenta e che è una cavallerizza ed un maresciallo ordinario dell’esercito.