Sta cercando di diventare come papà Francesco Totti, ma Cristian Totti prova a fare gol anche nella sua vita privata. E le premesse sono davvero buone.

Cristian Totti, il figlio primogenito che Francesco Totti ha avuto da Ilary Blasi, è stato avvistato con una coetanea. I ragazzi hanno entrambi 17 anni e sono ben lanciati nei rispettivi ambiti.

Come noto, Cristian Totti ha seguito le orme paterne e ad oggi milita nel settore giovanile della Roma. I tempi sono maturi per l’esordio in prima squadra, quando e se il ragazzo lo meriterà. Non c’è fretta e lui per primo lo sa.

Ma Cristian Totti è ancora un ragazzo ed è giusto che pensa anche a divertirsi, oltre che a pensare al completamento della sua formazione culturale e morale. E come tanti tra noi, alla sua età è giusto anche che pensi alle ragazze. Anzi, alla ragazza, visto che pare proprio essere ufficialmente legato alla sua bella.

Lei si chiama Melissa, come detto ha la stessa età di Cristian Totti, ovvero 17 anni, e dalla sua ha alcune partecipazioni a degli spot pubblicitari. Questo è il primo passo per potere avviarsi verso una probabile, proficua carriera da attrice.

Cristian Totti, la fidanzata è bellissima

Ci sono diversi scatti social, estrapolati da Instagram, nei quali i due ritraggono loro stessi in totale felicità. Da quanto risulta, la prima frequentazione risale alla fine del 2021. E ci sono tante prove di quello che è un amore tra giovanissimi, che si spera possa maturare sempre di più e magari diventare qualcosa di importante anche nell’età adulta. Lei è veramente bellissima ed il viso angelico e le labbra carnose ricordano tanto i tratti della mamma Ilary.

Leggi anche: Cristiano Ronaldo, l’ultima follia costa ben 21 milioni | FOTO

Papà Totti è stato un fiero avversario del Napoli, e sarebbe bello anche vedere un altro Totti sfidare gli azzurri, questa volta però ad alti livelli. Ai tempi di Francesco la compagine azzurra aveva vissuto molti anni bui, in particolare dalla metà degli anni Novanta in poi.

Leggi anche: Wanda Nara, messaggio bomba di Icardi: “Te la do io la favola Disney” FOTO

Ma da una dozzina di anni a questa parte il Napoli riesce a dire costantemente la sua ed a portare via contro la Roma molto spesso i 3 punti.