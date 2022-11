Wanda Nara, messaggio bomba di Icardi: “Te la do io la favola Disney” FOTO

C’è una nuova, pazzesca puntata della telenovela Wanda Nara Icardi. Dopo la recente rottura ora parla lui. E che parole…

Wanda Nara Icardi, c’è una nuova puntata della loro ormai annosa situazione spinosa, fatta di una lunga relazione che ha comportato in passato un matrimonio e dei figli. Era il 2014 quando la modella ed imprenditrice argentina sposò l’allora 21enne attaccante dell’Inter.

I due argentini fecero parlare molto di loro per via dello scandalo che aveva preceduto il loto matrimonio. Il rapporto Wanda Nara Icardi fu infatti contraddistinto da un tradimento perpetrato da loro ai danni di Maxi Lopez, primo marito di lei ed al quale Wandita ha dato tre figli.

La cosa mise la coppia Wanda Nara Icardi in cattiva luce. Ed anche il grande Diego Armando Maradona criticò l’allora punta interista – oggi al Galatasaray dove ha come compagno di squadra Dries Mertens – lasciandosi andare a delle esternazioni di fuoco.

Era il 2013 quando D10S disse di Icardi: “Per me è un traditore. Ha giocato a fare l’amico per poi rubare la compagna di un amico. Ai miei tempi avremmo fatto a turno a prenderlo a pugni nello spogliatoio“. Cose che comunque non hanno mai toccato Icardi né Wanda Nara più di tanto.

Wanda Nara Icardi, il messaggio su Instagram di lui: “Altro che favola Disney”

Adesso proprio Icardi ha rivolto un messaggio diretto a colei che è ancora sua moglie, nonostante i grossi problemi coniugali sorti con la Nara nel corso dell’ultimo anno. La presenza ingombrante di María Eugenia Suárez Riveiro ‘China’, cantante, attrice e modella con la quale Icardi si sarebbe concesso delle scappatelle, aveva portato alla rottura tra i due.

La coppia si è poi lasciata a settembre 2022, con un annuncio social da parte di Wanda Nara assolutamente clamoroso.

Adesso, complice la sosta dei campionati per via dei Mondiali di Qatar 2022, i due argentini si sono ritrovati in un viaggio da sogno alle Maldive. Wanda Nara aveva parlato nelle scorse settimane di “non vivere in una favola Disney”, ed adesso suo marito le ha risposto così.

“Non era la donna della mia vita. Era la mia vita trasformata in donna. Le storie Disney hanno anche una seconda stagione” sono le parole di Icardi, che ha pubblicato in aggiunta a ciò anche delle foto in cui abbraccia la Nara con molta tenerezza.

C’è anche un altro scatto in cui lui scrive: “Un giorno in paradiso”. Con loro, alle Maldive, ci sono anche i loro figli. E questo testimonia come tra il 29enne di Rosario e la 36enne di Buenos Aires sia ancora una volta tornato il sereno. Con la speranza che non avvengano più crisi di alcun tipo.