Napoli in ansia: la Premier League tenta un big azzurro, tifosi in rivolta sui social

Il Napoli è preoccupato per un forte interesse proveniente dalla Premier League per un big della formazione di Luciano Spalletti.

Sirene inglesi per un titolarissimo azzurro: alcuni top club della Premier hanno messo gli occhi su un giocatore del Napoli.

Il Napoli ha vissuto una prima parte di stagione al di sopra delle aspettative. Gli azzurri, dopo la rivoluzione estiva sul mercato, sono riusciti ad alzare il livello di competitività e, al momento, comandano la classifica di Serie A con otto punti di vantaggio. La formazione di Spalletti è l’unica imbattuta del campionato italiano e ha chiuso il 2022 con undici vittorie consecutive.

Dopo la sosta ci sarà uno scontro diretto fondamentale contro l’Inter a San Siro che potrebbe rappresentare un vero e proprio esame di maturità: vincere darebbe un forte segnale al campionato, mentre una sconfitta potrebbe riaprire tutto.

Intanto, iniziano a circolare le prime voci di calciomercato: secondo varie indiscrezioni, la Premier League starebbe tentando un big del Napoli.

Napoli, la Premier League osserva un big azzurro

Come anticipato, gli azzurri hanno affrontato un’importante rivoluzione estiva. Diversi senatori, infatti, hanno detto addio e la società li ha sostituiti nel migliore dei modi. Spiccano su tutti gli acquisti di Kim Min-Jae e Kvaratskhelia, che hanno dovuto raccogliere le eredità molto pesanti di Koulibaly ed Insigne, ma anche altri come Raspadori e Simeone hanno dato un contributo importante.

Luciano Spalletti è riuscito a creare la giusta amalgama fra i nuovi e chi c’era già, mantenendo un alto livello di qualità e costanza. Oltre all’ottimo cammino in campionato, anche il percorso in Champions è stato sorprendente: cinque vittorie, una sconfitta e primato nel girone davanti al Liverpool.

Nel frattempo, però, si sta iniziando a parlare di mercato. Dall’Inghilterra arrivano con insistenza voci riguardanti un possibile interessamento da parte di alcune big di Premier League nei confronti di un big azzurro: Victor Osimhen.

Il centravanti nigeriano è fra i protagonisti assoluti di questo Napoli e si sta riscoprendo come uno dei trascinatori della squadra.

Il suo ottimo avvio di stagione ha attirato gli interessi di alcuni top club internazionali, ma pare che i top team della Premier siano i più convinti.

In particolare, ci sono due squadre che già durante la scorsa estate hanno messo gli occhi su di lui, ma la corsa si potrebbe allargare a più club.

Tutti su Osimhen: le big di Premier ci provano

Quella in corso potrebbe essere definita come la stagione della consacrazione di Osimhen. Il centravanti nigeriano è in netta crescita rispetto agli anni precedenti e sta diventando sempre più costante nel rendimento in campo.

In estate ci sarebbero stati già dei sondaggi da parte di due club inglesi: il Manchester United e l’ambizioso Newcastle. Quest’ultimo è la squadra rivelazione della Premier League: al momento occupa la terza posizione in classifica.

Come noto, la ricchissima proprietà dei Magpies ha già investito molto nella costruzione della squadra e ha intenzione di creare un super team capace di competere per dei titoli. Per questo, potrebbe tornare alla carica per Osimhen, ma ci sarebbero anche altre squadre interessate al 9 azzurro, tra cui Chelsea e Manchester United.

In ogni caso, un’eventuale trattativa avverrebbe solo in estate: il Napoli non ha intenzione di privarsi del suo bomber a stagione in corso.