Nainggolan rivela un dettaglio scottante su Lukaku: in gioco il suo futuro

Radja Nainngolan ha rivelato in un’intervista uno scottante dettaglio sul connazionale Romelu Lukaku: in gioco c’è il futuro dell’attaccante.

L’ex centrocampista della Roma ha parlato di quanto gli ha rivelato l’attaccante dell’Inter proprio in questi ultimi giorni: le parole del centravanti belga spaventano i tifosi, in ballo c’è il suo futuro.

Il Mondiale in Qatar avanza tra alti e bassi emotivi, con partite esaltanti e dai risvolti incerti e tanti, troppi, 0-0 che spesso smorzano gli entusiasmi dei tifosi. A tener banco dopo queste prime due partite sono inevitabilmente i rendimenti delle varie squadre, in particolar modo delle big, non sempre lucide e dominanti come ci si poteva legittimamente aspettare da molte di loro.

A garantire questo stato di sostanziale incertezza rispetto ai risultati delle Nazionali più quotate ci sono ovviamente gli infortuni. Le squadre come Francia o Brasile, le quali nonostante qualche forfait sono riuscite a mantenere alto il livello di qualità della rosa, stanno fin qui convincendo, altre invece sembrano non essere state in grado di attutire certi infortuni, faticando molto più del previsto.

Tra queste, quella che più di tutte sta sorprendendo in negativo, c’è il Belgio. I Diavoli Rossi sono all’ultimo tentativo della Golden Generation, ovvero quella nidiata di giocatori di livello assoluto che ha caratterizzato gli ultimi anni, ma dopo i primi 180 minuti in Qatar il rischio di una clamorosa uscita ai gironi è concreto. A parlare dei suoi ex compagni è stato Nainngolan, ex Nazionale il quale ha conservato un bel legame con alcuni vecchi compagni, uno su tutti: Romelu Lukaku.

Inter, occhi puntati su Lukaku per pensare al futuro

La stagione dell’Inter, fatta fino a qui di alti e bassi che hanno portato sì la squadra agli ottavi di Champions, ma anche ad essere molto distante dal Napoli capolista in campionato, da gennaio in poi potrebbe trovare quella continuità che fino a questo momento è decisamente mancata in diversi momenti. Per garantire ciò sarà però necessario un recupero totale degli infortunati e, se possibile, riuscire ad evitare ulteriori assenze prolungate.

Marcelo Brozovic pare essere ritornato in piena forma viste le sue prestazioni convincenti al Mondiale e con lui Inzaghi può ritrovare la linea mediana titolare dei nerazzurri, il dubbio resta quindi sulle condizioni di Romelu Lukaku. Big Rom sarebbe dovuto essere il grande colpo dell’estate meneghina, il ritorno che serviva per ridare entusiasmo all’ambiente dopo lo scudetto perso nella passata stagione, eppure, così non è stato.

I tanti infortuni muscolari subiti dal giocatore arrivato in prestito dal Chelsea hanno impedito all’Inter di poter usufruire dell’attaccante per quasi tutta la prima fase di stagione, ponendo così anche dubbi sul suo futuro. Le ultime news parlano di un possibile rinnovo del prestito per posticipare di un anno il discorso riscatto, ma al momento non c’è nessuna certezza in merito.

Tanto farà la condizione fisica di Big Rom, partito per il Qatar con il suo Belgio ma inutilizzato nelle prime due gare proprio a causa dell’ultimo infortunio patito. Di questo ha parlato in un’intervista a DH Radja Nainngolan, ex compagno di squadra del centravanti, le cui dichiarazioni hanno spaventato i tifosi.

Nainngolan non lascia dubbi: ecco cosa gli ha detto Lukaku

L’ex centrocampista della Roma e dell’Inter non sta vivendo la miglior fase della sua carriera. Dopo le tante polemiche e la separazione con l’Anversa a causa del suo comportamento poco professionale, il belga si trova attualmente svincolato e con nessuna offerta concreta sul piatto da poter valutare.

Nainngolan ha fatto parte della Golden Generation del Belgio per un periodo e durante esso ha così avuto modo di stringere legami con alcuni dei giocatori ancora oggi presenti nella rosa dei Diavoli Rossi. Con questi calciatori il dialogo è costante e proprio da qui nasce un’incredibile dichiarazione fatta da Lukaku prima della gara poi persa contro il Marocco. Stando a quanto riportato dall’ex Cagliari, l’attaccante dell’Inter avrebbe voluto a tutti i costi giocare da titolare la partita contro la squadra nordafricana, ma l’infortunio glielo ha impedito. E’ dunque lecito attendersi che Big Rom possa trovare maggiore spazio contro la Croazia, nonostante non sia al 100%, questa notizia inevitabilmente spaventa i tifosi nerazzurri che vorrebbero che il proprio numero 90 evitassi rischi eccessivi. Solo il tempo potrà dire quanto la voglia di giocare di Lukaku inciderà nella scelta del ct Martinez, certo è che la delicata situazione del Belgio potrebbe obbligare l’attaccante a giocare dal primo minuto.