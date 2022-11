Ferrari, scelta definitiva a sorpresa: decisione interna clamorosa, cambia tutto

Cambio di gerarchie in casa Ferrari: la scuderia è pronta a prendere una forte decisione interna che cambia lo scenario.

La Rossa sta attraversando un momento di transizione che, inevitabilmente, porterà ad alcune novità all’interno del team.

È stata una stagione dai due volti per la Ferrari: la Rossa si è resa protagonista di un inizio di campionato decisamente positivo, ma qualcosa è cambiato dopo qualche gara. Causa alcuni problemi di affidabilità ed errori al muretto, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno iniziato a perdere punti preziosi nelle corse ai mondiali piloti e costruttori.

Negli ultimi GP, infatti, è parso evidente come il dominio della Red Bull sia ancora lontano dal tramonto: Max Verstappen ha avuto un rendimento da cyborg e ha vinto il campionato piloti in scioltezza che, con i preziosi punti di Sergio Perez, ha anche consegnato il titolo costruttori al team austriaco. Per di più, la Mercedes è parsa in netta risalita dopo un avvio molto complicato.

Nel frattempo, però, ci sono dei movimenti importanti dalle parti di Maranello: in programma c’è anche un cambio di gerarchie.

Ferrari, forte presa di posizione sulle gerarchie

La stagione della Ferrari è stata senza dubbio un segnale positivo considerando le due precedenti: la macchina è tornata ad essere competitiva, come testimoniato dal secondo posto nel mondiale costruttori. Nel GP di Abu Dhabi, per di più, Leclerc è riuscito a strappare il secondo posto a Perez nella classifica piloti.

L’obiettivo, in vista della prossima annata, è quello di alzare ulteriormente l’asticella per insidiare il dominio Red Bull. Come ormai è ben noto, dovrebbe essere praticamente certo un cambiamento importante: via Mattia Binotto (dopo una vita in Ferrari e più ruoli ricoperti), al suo posto Frederic Vasseur.

L’attuale team principal della Sauber Alfa Romero Racing è in pole position per raccogliere l’eredità di Binotto in vista della prossima stagione.

Il dirigente francese vanta una grande esperienza nel settore con 19 titoli (piloti più costruttori) conquistati nelle categorie minori. In F1 ha fatto parte anche della Renault.

L’arrivo di Vasseur potrebbe cambiare ad alcuni cambiamenti importanti. Le modifiche non riguarderanno direttamente la macchina, poiché il motore è in lavorazione già da alcuni mesi: verrà messa mano, però, ad alcune situazioni interne.

Con Vasseur cambiano le gerarchie? Ecco cosa potrebbe accadere

Dal suo arrivo in F1, Vasseur ha dimostrato di essere un team principal arcigno e in grado di prendere anche decisioni scomode. Per esempio, un anno fa non ha esitato nel tagliare Antonio Giovinazzi per virare su Guanyu Zhou e Valtteri Bottas.

Secondo varie indiscrezioni, il suo sbarco in Ferrari potrebbe portare ad un cambiamento importante per la Rossa. Nessuna modifica al team: Charles Leclerc e Carlos Sainz rimarranno saldi ai loro posti e sono la base di partenza per il futuro. Ad essere diversa, però, sarebbe la gerarchia fra i due con un’importanza maggiore per il monegasco.

In questi anni, infatti, la scuderia ha sempre deciso di non stabilire una gerarchia rigida: Sainz e Leclerc sono sempre stati liberi di lottare per la vittoria, duellando anche fra loro come accaduto, per esempio, durante la sprint race in Austria.

Con Vasseur, invece, il 16 diventerebbe la punta di riferimento per la Rossa con l’obiettivo di lottare per il titolo.

L’idea è quella di prendere come riferimento i grandi progetti vincenti degli anni passati come, per esempio, Schumacher in Ferrari, Alonso in Renault o Vettel e Verstappen in Red Bull.