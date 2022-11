Lutto in Serie A, tutto il mondo del calcio si stringe intorno a lui

È purtroppo arrivata una notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire e che ha commosso tutti i tifosi. Infatti un lutto ha colpito il campionato italiano: ecco cosa è successo.

Il calcio regala emozioni indescrivibili ma ogni tanto è costretto a raccontare notizie che colpiscono particolarmente perché vanno al di là di qualsiasi fede. Quello che è capitato a un noto allenatore di Serie A ha unito il cordoglio di tutti con messaggi arrivati da ogni parte del mondo.

Mentre tutti stavano assistendo alle partite che questo Mondiale in Qatar ci sta riservando, direttamente dall’Italia è arrivata una notizia che ha scosso il campionato. Infatti uno degli allenatori che più si è messo in mostra in questa prima parte di stagione ha subito un lutto che lo segnerà per sempre. Si tratta di Marco Baroni, il tecnico del Lecce, capace di portare i salentini in Serie A e di tenere finora un distacco di otto punti dalla zona retrocessione.

Lecce piange il padre di Marco Baroni: ecco il comunicato del club

La scorsa notte però il tecnico nato a Firenze ha subito la perdita del papà Enio, venuto a mancare all’età di 86 anni in seguito ad alcune complicazioni sul suo stato di salute. Il cordoglio del club è arrivato immediatamente e con esso tutto quello dei tifosi salentini e non solo.

Nel comunicato pubblicato sulla pagina del Lecce si legge: “Il presidente con tutti i soci, il responsabile dell’area tecnica e l’intera dirigenza, il gruppo squadra ed i dipendenti tutti esprimono il più sentito cordoglio e vicinanza a mister Marco Baroni in questo momento di grande dolore per la perdita del caro papà”.

Un lutto che oltre all’ambiente pugliese ha toccato tutto il mondo del calcio italiano, che ha visto in Baroni un protagonista prima come giocatore e adesso come allenatore in rampa di lancio.

Baroni, il futuro è assicurato: le big osservano

La parola d’ordine della carriera da tecnico di Marco Baroni è stata sicuramente gavetta. Infatti fin dagli inizi del 2000 l’ex difensore ha intrapreso questa nuova avventura che ora, finalmente, gli sta togliendo grandi soddisfazioni. Dopo molte esperienze negative tra Siena, Cremonese, Virtus Lanciano e Pescara, nel 2016-17 riesce a ottenere la prima storica promozione in Serie A con il Benevento.

L’avventura in massima serie non va però come ci si aspettava e dopo nove sconfitte consecutive viene esonerato. Baroni sembra tornare nell’oblio: prima retrocede con il Frosinone, poi fa male ancora in Serie B nuovamente alla Cremonese prima e con la Reggina dopo. Il Lecce però decide di puntare su di lui e fa bene: il resto è storia.

Adesso Baroni è uno dei tecnici più apprezzati in Serie A tanto da attirare su di sé le attenzioni di molte big del campionato. Il suo futuro è assicurato e non c’è dubbio che il ricordo del papà lo accompagnerà per sempre nella sua carriera.