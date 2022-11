Caso Onana, il CT del Camerun lo richiama: ecco la decisione del portiere

André Onana è stato escluso dal CT Song per motivi disciplinari: l’allenatore si è detto pronto per reintegrarlo. Ecco cosa farà il portiere.

L’estremo difensore dell’Inter non è sceso in campo contro la Serbia a causa di un litigio con Rigobert Song. Il commissario tecnico lo ha richiamato per tornare in gruppo.

André Onana sta vivendo un momento particolare. Il portiere è passato a parametro zero all’Inter dopo una stagione turbolenta con l’Ajax causa squalifica per doping.

Con i nerazzurri ha guadagnato la titolarità in modo graduale, giocando prima solamente in Champions League per poi prendere il posto di Handanovic anche in Serie A.

Simone Inzaghi ha deciso di puntare su di lui ed è stato ripagato da alcune ottime prestazioni, tra cui spiccano quelle della doppia sfida con il Barcellona che hanno permesso all’Inter di passare il turno.

Poco dopo è arrivata la convocazione per il Mondiale con il suo Camerun. La prima sfida è stata contro la Svizzera, in cui lui ha addirittura giocato da regista difensivo. La sua nazionale, però, ha perso 1-0 per il gol di Embolo.

Per la partita successiva con la Serbia è stato escluso per motivi disciplinari. Il CT lo ha richiamato in gruppo: ecco cosa accadrà.

Onana allontanato per motivi disciplinari, il CT lo richiama

Camerun-Serbia è stata una partita ricca di emozioni. La nazionale africana è riuscita a rimontare un doppio svantaggio strappando così un prezioso pareggio per 3-3. Prima della partita, però, ha tenuto banco il caso Onana. Il portiere nerazzurro è stato escluso per motivi disciplinari da Rigobert Song e nemmeno la mediazione di Eto’o ha portato a dei frutti.

Alla base del dissidio dei due c’è una motivazione tattica. Il CT ha chiesto al portiere di interpretare il ruolo nel modo classico, mentre il giocatore interista ha ribadito di voler giocare a modo suo, ovvero tenendo molto il pallone e giocando da libero aggiunto.

Dopo la partita, però, Song si è detto pronto ad accoglierlo nuovamente in gruppo.

Al termine della sfida con la Serbia, infatti, ha dichiarato di essere disposto a reintegrarlo in vista del big match con il Brasile, ma ha anche aggiunto che il rispetto delle regole è un aspetto fondamentale.

Secondo varie indiscrezioni, però, la rottura sarebbe ormai non ricucibile: Onana avrebbe infatti scelto di non tornare e avrebbe già lasciato il Qatar. Il giocatore non sarebbe infatti disposto a cambiare il proprio stile di gioco e di interpretazione del ruolo di portiere.

Camerun senza Onana: ecco come è andata

Come anticipato, il Camerun ha già giocato una partita senza Onana pareggiando per 3-3 contro la Serbia. La nazionale di Song è passata in vantaggio con la rete di Castelletto prima di subire i tre gol di Pavlovic, Milinkovic-Savic e Mitrovic. In tre minuti, però, i Leoni Indomabili hanno agguantato il pareggio fra il 63′ ed il 66′ grazie ad Aboubakar e Choupo-Moting.

Tra i pali ha giocato Epassy che, naturalmente, ha avuto un approccio al match completamente diverso rispetto ad Onana. Il numero 16, infatti, è rimasto molto di più fra i pali rispetto al 24, lasciando che fossero centrocampisti e difensori ad impostare il gioco.