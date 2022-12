Cristiano Ronaldo, l’ultima follia costa ben 21 milioni | FOTO

È un colpo grosso quello compiuto da Cristiano Ronaldo. Ma non si tratta di una impresa sportiva, anzi. La stampa non parla d’altro.

Cristiano Ronaldo, dalla fine di novembre, è diventato un free agent. L’attaccante portoghese, come noto, ha interrotto in maniera estremamente brusca il rapporto che aveva in essere con il Manchester United.

Dal 2021 aveva avuto luogo il ritorno di Cristiano Ronaldo con la compagine inglese, dopo il lungo intermezzo al Real Madrid ed i tre anni vissuti in Serie A con la Juventus. Una esperienza, quella in bianconero, che però i più ritengono sia stata modesta al netto di quattro trofei vinti.

Il calciatore pensa ora al suo Portogallo, con il quale cercherà di fare più strada possibile ai Mondiali di Qatar 2022. Intanto però la stampa del suo Paese ha messo Cristiano Ronaldo in prima pagina per via di una vicenda che nulla ha a che fare con il calcio.

E che ha visto il 35enne di Madeira staccare un robusto, robustissimo assegno per concludere un acquisto che decisamente non è alla portata di noi comuni mortali. L’affare portato a termine è a dir poco colossale.

Cristiano Ronaldo, acquisto di alto profilo: cosa ha fatto suo

I giornali portoghesi hanno diffuso i dettagli di quanto compiuto da CR7. Il fuoriclasse lusitano ha infatti comprato quella che è stata definita la casa più costosa di tutto il Portogallo. Ed a giusta ragione.

Infatti l’operazione è costata in totale ben 21 milioni di dollari. Un po’ come se Cristiano Ronaldo avesse acquistato un giocatore di alto profilo. Questa abitazione è ancora in fase di costruzione, sul territorio della località di Quinta da Marinha.

Si tratta di una località turistica che si affaccia sull’Oceano Atlantico. Lui in Portogallo ha già un’altra casa, e poi ce ne sono diverse altre in giro per il mondo. Questa abitazione in particolare sorgerà su un territorio che CR7 ha appositamente comprato, a 20 chilometri dalla capitale Lisbona e su una superficie di ben 3mila metri quadri.

Tra gli altri comfort previsti ci saranno:

palestra personale;

campo da tennis;

due piscine;

una zona parcheggio privata;

C’è abbastanza spazio per lui, per la compagna Georgina Rodriguez e per i cinque figli che vivono con loro. I giornali lusitani riferiscono anche che l’interno non sarà da meno, con tutto il meglio che l’arredamento potrà offrire. Si stima che il completamento dei lavori possa giungere entro il 2026.