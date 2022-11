By

La Juventus è riuscita a recuperare tante posizioni in classifica, ma per Andrea Agnelli è arrivato un attacco frontale solo poche ore prima della clamorosa decisione che ha sconvolto il mondo del calcio.

La Juventus ha vissuto una prima parte di stagione davvero difficile, anche se nell’ultimo mese e mezzo è riuscita ad inanellare ben sei vittorie di campionato di fila. I bianconeri, ad un certo punto, erano ottavi in classifica e fuori dalla Champions League, ma poi sono riusciti a risalire fino al terzo posto in classifica con un distacco di soli due punti dal Milan di Stefano Pioli secondo.

Tuttavia, nonostante queste serie di vittorie, lo svantaggio dal Napoli capolista è rimasto sempre di dieci punti, visto che i partenopei hanno vinto la bellezza di undici gare consecutive nel nostro campionato. Al netto del distacco, la ‘Vecchia Signora’ ha tutta l’intenzione di cercare di raggiungere la squadra guidata da Luciano Spalletti.

A confermare questa voglia rimonta, la quale sarebbe storica, è stato lo stesso Massimiliano Allegri nel post gara del match contro la Lazio di Maurizio Sarri: “Il Napoli? Sta facendo un campionato a parte, ma si sa che nel calcio le cose cambiano rapidamente”. La Juventus già a gennaio avrà l’occasione di ridurre il distacco dai partenopei, visto che al Maradona è in programma lo scontro diretto. Tuttavia, in attesa del match di Fuorigrotta, in casa bianconera bisogna registrare un duro attacco ad Andrea Agnelli.

Juventus, l’attacco clamoroso ad Agnelli: “Il calcio è malato anche per colpa sua”

Karl Heinz Rummenigge, infatti, ex storico calciatore e dirigente del Bayern Monaco, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni al ‘Corriere della Sera’: “Le crisi economiche del Barcellona e della Juventus dimostrano come la Superlega fosse la mossa della disperazione. La Champions League resta la competizione più amata. Ancora non capisco per Andrea Agnelli, che mi ha sempre dato l’idea di essere una persona intelligente, abbia agito così”.

L’ex giocatore dell’Inter ha poi concluso il suo intervento: “Calcio malato grazie a chi? Anche per colpa dello stesso Agnelli. Il Manchester City ed il PSG, ed è questa la realtà, hanno drogato il mercato con i soldi degli Stati esteri, portandolo fuori controllo ogni anno di più. Il Bayern Monaco ha una filosofia totalmente diversa, visti i bilanci positivi da 30 anni”. Queste dichiarazioni di Rummenigge sicuramente non faranno piacere ad Andrea Agnelli. Suonano quasi come una premonizione considerando l’imminente scossone che ha travolto la società bianconera.

Toronto, Federico Bernardeschi: “Sarà difficile fermare la Juventus a gennaio”

Federico Bernardeschi, ora al Toronto con Lorenzo Insigne, ha infatti parlato così ai microfoni ufficiali della ‘Gazzetta dello Sport’: “L’eliminazione dalla Champions League è stato il punto più basso, ma la Juventus adesso è in piena corsa per lo Scudetto. A gennaio, con la rosa al completo, sarà veramente dura”. Questo il parere dell’ex bianconero, anche se bisognerà vedere come si muoverà la dirigenza futura dopo il terremoto nel consiglio di amministrazione poche ore fa.