Clamoroso Messi accordo un’altra squadra: manca solo la firma!

Clamoroso scoop su Lionel Messi, la stella mondiale ha già un accordo con una nuova squadra: manca solo la firma!

L’attaccante dell’Aregntina e del PSG coinvolto in un ruomr di mercato che ha dell’incredibile, avrebbe già un accordo con un’altra squadra, manca solo la firma e l’affare sarà realtà.

Il Mondiale in corso, oltre ad attirare l’interesse dei tifosi per via delle tante polemiche e dell’inevitabile attrazione intrinseca alla competizione, è anche l’occasione di celebrare per un ultima volta sul palcoscenico calcistico più importante due fenomeni senza tempo come Cristiano Ronaldo e Leo Messi, i due dominatori degli ultimi due decenni di questo sport.

Nel segno di Maradona la Pulce e alla ricerca di record CR7, per entrambi questa è l’ultima grande chance della loro carriera di poter piazzare la ciliegina più ambita in capo alle carriere splendide di entrambi, ma per nessuno di loro la strada fino alla finale del 18 dicembre sarà semplice, anzi tutta’altro.

Ad averlo appreso sin da subito è stato proprio il 10 dell’Albiceleste, sconfitto a sorpresa dall’Arabia Saudita, una delle squadre rivelazione sino a qui, ed obbligato già a lasciare il proprio segno indelebile nella gara col Messico, sbloccata proprio da lui con un mancino dalla lunga distanza che è già uno degli highlights del Mondiale. La domanda su entrambi resta però una: quale sarà il loro futuro?

The Last Dance: quale futuro per Messi e Ronaldo?

Quando si parla di due come la Pulce e CR7, è praticamente impossibile chiedersi quale potrà essere l’ultimo passo delle loro carriere, l’ultima tappa di un viaggio che ha regalato ad entrambi lembi di storia del calcio. Proprio il Mondiale, per via del suo carattere estremamente unico ed irripetibile potrebbe rappresentare l’ultima curva della corsa.

Al di fuori del contesto Nazionale, la vita per i due è agli estremi opposti, con Leo che con il suo PSG sogna un’ultima Champions League da mettere in bacheca e Cristiano ormai svincolato di lusso. Inevitabile quindi dover parlare prima di tutto del futuro del portoghese sul quale si è spesa già qualche voce.

Per l’ex giocatore del Manchester United, la cui intervista con Piers Morgan rischia di complicare alcune sue possibilità, l’ipotesi sempre più insistente è quella di un futuro economicamente ricchissimo proprio in Qatar o in Arabia Saudita, dove le squadre pronte a rivestirlo d’oro sono tantissme, ma soprattutto l’Al-Nassr, che per l’asso portoghese metterebbe un triennale da 225 milioni di euro complessivi.

Se per CR7 il futuro resta un rebus nonostante tutto, per Messi, che pure ha ancora un contratto in essere con il PSG, arrivano voci clamorose su quello che potrebbe essere il domani del supercampione dell’Argentina: la notizia avrebbe davvero del sorprendente.

Messi via dall’Europa: la notizia è incredibile

Lionel Messi, 35 anni compiuti a giugno, nonostante l’avanzare del tempo resta un talento generazionale, un giocatore che pur senza il guizzo in rapidità di un tempo, riesce ad incidere e a fare la differenza anche ai più alti livelli, il tutto grazie ad una tecnica ed un mancino che fa invidia a tanti, per non dire tutti.

La stagione ottima con il PSG ed il contratto ancora in essere con il club francese sembrano poter far stare tranquilli i tifosi europei di potersi godere ancora per un po’ il talento della Pulce, dall’Inghilterra però arriva un’incredibile bomba di mercato: Leo Messi all’Inter Miami. Il club di David Beckham sarebbe pronto ad offrire il contratto più oneroso della storia della MLS al 10 dell’Argentina per coronare il sogno di un triplo acquisto, all’ex Barca si aggiungerebbero anche Fabregas e Luis Suarez. Dall’entourage del giocatore fanno sapere che si tratta di una Fake News, ma quando si parla di mercato il dubbio resta d’obbligo.