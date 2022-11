Spopola sul web il gesto commovente di un ex giocatore del Napoli nei confronti del figlio malato: le foto social aggiornano su un giorno speciale per la sua famiglia.

Molti tifosi del Napoli non hanno affatto dimenticato quei calciatori che nel 2018 furono a pochi passi dal portare a casa uno storico Scudetto. Oggi, a distanza ormai di più di quattro anni, uno di questi può dirsi realmente soddisfatto per aver vinto una battaglia.

Non è da tutti affrontare una malattia che non coinvolge sè stessi, ma il proprio piccolo figlio. E vincerla alla grande, per di più nei giorni precedenti al proprio matrimonio, non può che dare una gioia immensa, da condividere con tutte le persone che ti seguono.

Allan, ecco dove gioca oggi

Il calciatore di cui stiamo parlando è Allan Marques, uno che con Maurizio Sarri prima e Carlo Ancelotti poi aveva raggiunto risultati sul campo veramente invidiabili. Tanto da essere convocato dal Brasile e vincere meritatamente la Copa America del 2019 contro il Perù. In Premier League, nelle sue due stagioni, ha ben figurato contro calciatori di altissimo livello.

Dopo aver chiesto la cessione dall’Everton, sempre allenato Carlo Ancelotti, il centrocampista brasiliano ha poi “tirato i remi in barca” abbandonando il calcio europeo che conta e trasferendosi in una realtà minore. Oggi gioca infatti con con l’Al-Wahda, squadra che milita nel massimo campionato degli Emirati Arabi Uniti. E forse, anche a causa di questa scelta, ha dovuto dire addio al sogno di giocare i Mondiali in Qatar con la Seleçao di Tite.

Allan esulta per il figlio: ora sta bene

L’ex centrocampista azzurro, una volta trasferitosi in Inghilterra, ha dovuto purtroppo affrontare una serie di vicissitudini, tra le quali spicca la malattia del figlio Miguel. Quest’ultimo, almeno un anno fa, era stato colpito da una rara forma di alopecia che per fortuna lo danneggiava solo esteticamente, in quanto questa malattia autoimmune non provoca danni seri. Lo scorso 31 ottobre 2021 Allan postò una foto assieme al figlio con i capelli rasati per dimostrare il suo amore per il piccolo: lo scatto colpì molte persone e fece il giro del web.

Ma le ultime immagini social hanno mostrato che il quadro clinico di Miguel si è perfettamente ristabilito e per l’occasione ha pubblicato una foto su Instagram in cui sorride assieme a lui. Tra l’altro tutto questo capita proprio ora che il centrocampista si è sposato con la moglie Thais Valentin, con cui tra l’altro aveva condiviso gran parte della sua esperienza partenopea. È un momento dunque molto bello per Allan, che può dirsi ora sereno per essersi definitivamente messo alle spalle un periodo non molto facile, in cui è stato accanto al figlio malato.