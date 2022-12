Duro attacco al Napoli da parte di un noto quotidiano che si è scagliato contro gli azzurri in merito al ritiro in Turchia: ecco le motivazioni delle frasi pesantissime.

La Serie A, a causa del Mondiale che si sta disputando in Qatar, ripartirà solamente il 4 Gennaio, ma i club non hanno intenzione di star fermi fino ad allora. Dopo una breve pausa, infatti, tutti i club stanno organizzando delle amichevoli e varie tournée per mettere minuti nelle gambe.

Anche il Napoli sta lavorando da questa punto di vista, con gli azzurri che nei prossimi giorni dovrebbero partire per la Turchia ed alloggiare ad Antalya, disputando alcune amichevoli e restandovi fino a metà Dicembre. Tuttavia, il club partenopeo non ha ancora comunicato le date ufficiali di questo ritiro e sono ora in molti a chiedersi quando effettivamente gli azzurri partiranno per Antalya.

Napoli in Turchia: il rebus del ritiro preso di mira

Il periodo che ha preceduto la partenza della compagine azzurra verso la Turchia è stato decisamente enigmatico. Questo perché si sono susseguite fino all’ultimo notizie contrastanti, in merito ad un’eventuale rinvio della stessa o addirittura di un cambio di destinazione stabilito all’ultimo minuto. Insomma la storia del ritiro stava diventando un vero e proprio rebus per gli addetti ai lavori che si sono letteralmente sbizzarriti fornendo le più fantasiose ipotesi.

Nonostante la conferma della presenza del Napoli in Turchia sia comunque indirettamente arrivata qualche giorno fa attraverso il media turco TR Haber che aveva anche pubblicato un’immagine del resort dove alloggiano gli azzurri assieme ad altre 5 squadre ovvero Antalyaspor, Trabzonspor, Istanbul Basaksehir, Crystal Palace e Hull City, in Italia i media avevano preso poco seriamente le anticipazioni. Gli azzurri disputeranno delle amichevoli contro queste squadre, prima di rientrare in Italia a metà dicembre come ipotizzato da Kiss Kiss Napoli. Tuttavia, il silenzio del Napoli ha autorizzato un duro attacco da parte di un noto quotidiano italiano che non è passato affatto inosservato.

Repubblica attacca duramente il Napoli: “Silenzio comico e ridicolo!”

Il silenzio del Napoli sul ritiro in Turchia aveva sorpreso molti considerato che il club azzurro fino a qualche giorno fa non aveva ancora ufficializzato nulla. Il quotidiano Repubblica, ha quindi attaccato la società azzurra in maniera abbastanza dura, definendo quel silenzio “comico e ridicolo”.

Ma il noto quotidiano non si era fermato solo a questo, rivelando pure che “si vociferava di contratti non ancora firmati” sottolineando come la società non stesse dando una buona immagine di sé. Oggi il Napoli è arrivato ad Antalya di fatto annullando completamente le ipotesi fittizie de La Repubblica: il ritiro turco è iniziato e certamente avremo delle indicazioni molto importanti sulla ripresa del campionato dopo la sosta del Mondiale.