Napoli-Cremonese, formazione Spalletti: chi c’è in attacco, tifosi stupiti

Luciano Spalletti ha già varato la formazione del Napoli per la sfida contro la Cremonese: tifosi stupiti per la scelta in attacco.

Domenica sera alle ore 20:45 il Napoli ospiterà al Maradona la Cremonese nella partita valevole per la ventiduesima giornata di Serie A. Gli azzurri sono a caccia della quarta vittoria consecutiva, mentre i grigiorossi cercano un successo che sarebbe davvero vitale.

La partita non è affatto da sottovalutare per il Napoli nonostante l’ultimo posto occupato dalla Cremonese, ma i grigiorossi hanno già inferto una brutta sconfitta agli azzurri, eliminandoli dalla Coppa Italia. Ecco perché Spalletti non vuole assolutamente cali di concentrazione che potrebbero costare molto caro ed in questo fase della stagione ogni errore potrebbe essere fatale.

Esame Cremonese per il Napoli: ecco cosa non devono fare gli azzurri

Nel calcio nulla è scontato e domenica sera contro la Cremonese il Napoli dovrà tenerlo bene a mente, ricordando quanto accaduto in Coppa Italia. Nonostante gli azzurri fossero i favoriti del pronostico, furono i grigiorossi ad esultare qualche settimana fa trionfano ai rigori dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. La squadra di Ballardini riuscì ad imbrigliare quella di Spalletti che, tuttavia, ebbe molti demeriti quella sera, soprattutto nel secondo tempo quando in campo erano presenti molti titolari. L’errore del Napoli in quella partita fu lo scendere in campo con troppa sufficienza ed alla fine pagarono dazio contro una Cremonese che, invece, scese in campo con il coltello tra i denti.

Lo stesso Spalletti in conferenza stampa manifestò tutta la sua delusione per l’eliminazione, affermando come il Napoli avesse giocato al di sotto delle proprie possibilità, rimettendo un discussione una partita che andava chiusa. Un errore che gli azzurri non dovranno commettere questa volta, visto che in gioco ci sono altri 3 punti importanti nella corsa allo scudetto che si avvicina sempre di più. Il Napoli sta lavorando duramente a Castel Volturno in vista di questa sfida e Spalletti ha già deciso quella che sarà la formazione che scenderà in campo domenica sera, con il tecnico toscano pronto a stupire tutti.

Napoli-Cremonese, la probabile formazione azzurra: Spalletti sorprende

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Luciano Spalletti ha già deciso quale sarà la probabile formazione che scenderà in campo contro la Cremonese domenica sera. Il tecnico toscano non ha intenzione di effettuare molti cambi rispetto alle ultime due partite e dovrebbe confermare in toto la formazione schierata nelle vittorie contro Roma e Spezia, sorprendendo tutti.

Confermare la stessa formazione, infatti, significa che in attacco sulla destra giocherà di nuovo Hirving Lozano. Il messicano non ha entusiasmato nelle ultime uscite, scatenando i commenti adirati dei tifosi azzurri via web, ma Spalletti è intenzionato a concedergli un’altra possibilità, con l’allenatore azzurro che ha ancora fiducia nel suo giocatore.

Come detto, per il resto sarà il Napoli visto nelle ultime due uscite con Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae e Mario Rui a comporre la linea di difesa, a centrocampo spazio ad Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre in attacco assieme a Lozano sono intoccabili Victor Osimhen al centro e Kvaratskhelia sull’esterno di sinistra.