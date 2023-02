Stankovic commuove tutti parlando di Mihajlovic: quella frase che porterà sempre nel cuore

Non naviga in acque tranquille l’ex centrocampista di Lazio e Inter oggi alla guida della Sampdoria. La missione è di quelle complicate: ricucire il gap con il quartultimo posto e salvare i blucerchiati.

Il serbo, durante una lunga intervista, ha voluto ricordare il connazionale ed ex compagno Sinisa Mihajlovic, tragicamente scomparso di recente a causa della leucemia con il quale lottava ormai da tempo.

Nell’ultimo incontro di campionato, inoltre, la sua Sampdoria è stata beffata al fotofinish dal Monza di Raffaele Palladino con un rigore allo scadere realizzato da Matteo Pessina. Al termine della gara Stankovic aveva lasciato il terreno di gioco dell’U-Power Stadium visibilmente provato dall’altalena di emozioni. Resta, dunque, il rammarico per una vittoria sfuggita di mano all’ultimo secondo.

Stankovic non si arrende: salvezza Samp possibile

È subentrato a Marco Giampaolo nei primi di ottobre raccogliendo una Sampdoria ultima in classifica con soli due punti conquistati. Con l’arrivo di Dejan Stankovic la situazione dei Doriani è migliorata, ma ancora non abbastanza per sperare concretamente nella salvezza. Nelle tredici partite alla guida dei blucerchiati, infatti, l’ex tecnico della Stella Rossa ha ottenuto 8 punti, frutto di due vittorie, due pareggi e nove sconfitte. Cambiare marcia è possibile, ma il tempo a disposizione non aiuta Stankovic e la sua Sampdoria. Per provare ad uscire dalla crisi, inoltre, l’ex tecnico della Stella Rossa ha più volte chiesto consigli all’amico Sinisa Mihajlovic.

Nel prossimo impegno di Serie A i blucerchiati ospiteranno una delle ex squadre di Stankovic. A Marassi, infatti, arriverà l’Inter guidata da un altro ex compagno: Simone Inzaghi. Il match si preannuncia difficilissimo con i nerazzurri che hanno staccato le avversarie conquistando il secondo posto in solitaria e adesso non vogliono più commettere passi falsi per blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Stankovic, però, non parte sconfitto e vorrebbe regalare ai tifosi il primo gol e la prima vittoria casalinga.

Stankovic e la frase di Mihajlovic: il ricordo commuove tutti

Il tecnico della Sampdoria è stato recentemente intervistato da DAZN dove ha parlato degli obiettivi suoi e della squadra. Durante l’intervista, inoltre, Dejan Stankovic ha ricordato l’amico recentemente scomparso: Sinisa Mihajlovic.

I due, oltre ad aver condiviso spogliatoio di nazionale e club, erano legati da una profonda amicizia come confermato dall’attuale tecnico della Samp. In Mihajlovic, Dejan, vedeva un fratello maggiore sempre pronto a dar consigli e a tirare le orecchie in caso di errore. Stankovic lo riteneva un fratello e ha ammesso che anche in questa sua avventura blucerchiata spesso si confrontava con Sinisa. Il dolore per la sua scomparsa è immenso ma l’ex centrocampista serbo vuole ricordare l’amico per gli insegnamenti e la forza dimostrata. Commovente la frase detta da Sinisa e che, come affermato da Stankovic, il tecnico Doriano porterà per sempre con sé: “Non ti devi pentire mai di quello che hai fatto, solo di quello che non hai fatto“.