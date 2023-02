“Errore clamoroso”: la decisione di De Laurentiis fa discutere

La decisione presa da De Laurentiis fa discutere: “Errore clamoroso”, cosa è stato detto proprio a proposito del patron del Napoli.

La sessione invernale di calciomercato in Italia si è chiusa senza alcun grande colpo di mercato ed anche il Napoli, come gli altri top club, è rimasto a guardare le spese pazze della Premier League.

D’altronde, gli azzurri non avevano neanche il bisogno di rinforzare la rosa considerato quanto fatto finora tanto in campionato quanto in Champions League. De Laurentiis è molto soddisfatto di come stanno andando le cose per il suo Napoli ed alla BILD ha rilasciato una lunga intervista che fa sognare i tifosi azzurri, con il patron romano che ha detto la sua anche sulla possibile vittoria della Champions League.

De Laurentiis ci crede: “Il Napoli può vincere la Champions League”

Il Napoli in questa stagione si sta dimostrando davvero un avversario ingiocabile per tutti. In Serie A, gli azzurri hanno vinto 18 partite su 21 ed hanno accumulato un vantaggio di ben 13 punti sull’Inter seconda in classifica, con lo scudetto che si sta avvicinando sempre di più giornata dopo giornata. Anche in Europa, il Napoli si è comportato benissimo, superando agilmente un girone che sulla carta era molto impegnativo, travolgendo con la sua forza dirompente due squadre importanti come Liverpool ed Ajax.

Agli ottavi, la squadra di Spalletti affronterà l’Eintracht Francoforte ed i tifosi azzurri sognano ora il passaggio ai quarti di finale. Ma questo Napoli può ambire a qualcosa di più dei quarti e ne è convinto anche il presidente De Laurentiis.

Ai colleghi tedeschi della BILD, infatti, il presidente azzurro ha parlato delle possibilità del Napoli di arrivare fino in fondo nella competizione europea, affermando di crederci sul serio nella vittoria finale. De Laurentiis ha dichiarato come la sua squadra possa giocarsela benché alcune squadre siano molto più forti e che tutto è possibile, facendo sognare ad occhi aperti i tifosi del Napoli. Il patron romano ha poi parlato anche di mercato, affermando che la sua intenzione è quella di non vendere i suoi big, aggiungendo come la sua sia una società senza debiti che non ha bisogno di cessioni.

Dichiarazioni importanti da parte di De Laurentiis che, però, non sono state accolte in maniera positiva dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello che ha criticato la scelta del presidente azzurro.

Criscitiello sottolinea l’errore clamoroso di De Laurentiis

Se la decisione di non vendere alcun big in estate comunicata da De Laurentiis è stata accolta in maniera entusiasta dai tifosi azzurri, Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ci ha visto invece un errore del presidente. Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, il noto giornalista ha dichiarato: “E’ un errore clamoroso e strategico parlare l’8 febbraio di mercato. Fa bene De Laurentiis a parlare ai quotidiani internazionali, ma non può parlare di mercato, è un errore clamoroso strategico. De Laurentiis non deve cadere in nessuna trappola, il mercato per lui non deve esistere”.

Criscitiello ha dichiarato come De Laurentiis faccia bene a rilasciare dichiarazioni ai giornalisti esteri, ma che non può permettersi il lusso di parlare di mercato in questo periodo, evidenziando che non dovrebbe assolutamente pensarci. Per il giornalista è inutile parlare di mercato in questo momento, poiché in estate molte cose potrebbero cambiare.