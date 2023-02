Non solo Osimhen e Kvara: c’è un altro giocatore che può valere una fortuna

Aurelio De Laurentiis quest’anno si sta togliendo un sacco di soddisfazioni con un calciatore in particolare che lo ha sopreso.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis fino a qualche mese fa era additato dai tifosi azzurri come una delle cause dei problemi della squadra. Le maggiori critiche erano riferite alla sua mancata voglia di fare il salto di qualità verso la vittoria di qualche trofeo.

In estate, dopo aver venduto i senatori della squadra della scorsa stagione, la maggior parte dei tifosera era sicura che una tale scelto avrebbe portato a una debacle totale, sia in campionato che in Champions League. Invece, numeri alla mano, il Napoli si è silenziosamente preso lo scettro di primatista della Serie A e in Champions ha dalla sua un ottavo di finale sicuramente meno pericoloso del previsto (sebbene l’Eintracht Francoforte viva anch’esso un momento di grazia in Bundesliga).

Aver portato a Napoli uno dei migliori giovani del calcio mondiale, Khvicha Kvrataskhelia e aver convinto Kim Minjae a misurarsi per il dopo Koulibaly, sono state due mosse da grande conoscitore di calcio. Con Giuntoli ha deciso di tagliare nettamente il monte ingaggi ma al contempo ha fatto aumentare il valore complessivo della rosa come mai era accaduto negli oltre 18 anni di proprietà.

ADL, non solo Napoli: a Bari si nasconde un futuro crack

De Laurentiis persegue, in forma minore naturalmente, una medesima politica anche in Serie B dove controlla il Bari, altra società ambiziosa che vuole tornare in A dopo molti anni di buio. In Puglia i De Laurentiis stanno coltivando un altro attaccante destinato a far parlare di sé e che ha, tra le tante cose, avuto il piacere di partecipare alle fasi finali di un Mondiali, non un torneo per tutti.

Ovviamente parliamo di Walid Cheddira il cui futuro potrebbe tingersi d’azzurro a partire dal prossimo mese di giugno. Il marocchino sta facendo benissimo a Bari: in totale in questa stagione ha messo a segno 18 reti (tra Serie B e Coppa Italia), ma non solo grazie ai rigori procurati e agli assist realizzati per i compagni, Cheddira ha preso parte al 50% delle reti che il Bari ha messo a segno nella serie cadetta. De Laurentiis dunque si sta godendo allo stesso tempo Cheddira e Osimhen, entrambi capocannonieri e leader delle loro squadre in Serie A e B.

Se, a tutto questo, si vuole poi aggiungere il fatto che il Napoli è primo in classifica a +13 dalla seconda e ancora in corsa verso la Champions, beh, possiamo dire che le previsioni siano abbastanza rosee per il club di De Laurentiis. Il presidente, pertanto, non può fare altro che sorridere e godersi il momento più che positivo.