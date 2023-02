Napoli, spuntano i nomi sulla lista di Giuntoli: splendida notizia

Tra le innumerevoli voci di mercato che quotidianamente accostano i migliori calciatori del Napoli alle big europee, arriva per gli azzurri una splendida notizia che farà senz’altro gioire i tifosi.

Sono stati resi noti, infatti, i nomi all’interno della lista di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo dei partenopei conta di portare a termine le operazioni stabilite entro il termine della stagione attuale.

Tra le priorità del club di Aurelio De Laurentiis c’è la volontà di mantenere pressoché invariata la rosa a disposizione di mister Spalletti per tentare di aprire un ciclo vincente e dominante in Italia e non solo. Per questo Giuntoli è già a lavoro per garantire alla sua squadra quella continuità necessaria per mantenerla in cima ancora a lungo.

Lobotka blindato: il Napoli si tiene stretto il suo metronomo

Dopo le tante voci che parlavano di un imminente prolungamento di contratto per Stanislav Lobotka, il Napoli è finalmente riuscito a mettere nero su bianco l’accordo stipulato con il centrocampista slovacco. Lobotka, che prima del nuovo accordo era in scadenza nel 2025, ha firmato un contratto che lo lega ai partenopei fino al 2027, anno in cui lo slovacco avrà 33 anni, legando di fatto gran parte della sua carriera agli azzurri.

La mossa di Giuntoli e De Laurentiis mira ad allontanare la corte serrata dei top club europei che negli ultimi mesi hanno osservato con interesse le prestazioni del perno della mediana di Luciano Spalletti. Il calciatore, infatti, piace tanto in Premier League a Manchester City, Chelsea e Liverpool ma anche al Real Madrid di Carlo Ancelotti. Blindato, dunque, un pilastro della straordinaria stagione del Napoli.

Splendida notizia per gli azzurri: ecco i nomi sulla lista di Giuntoli

Le mosse di Giuntoli e De Laurentiis, inoltre, non si fermano al solo Lobotka. Come riportato da TuttoMercatoWeb, gli azzurri starebbero spingendo per i rinnovi di altri tre componenti dell’organico. Il primo, in ordine di tempo, dovrebbe essere Juan Jesus. Il brasiliano si sta rivelando un ottimo rincalzo per la difesa azzurra e, per questo, ADL vorrebbe prolungare di un altro anno il suo contratto in scadenza nel 2023. L’ex Inter, però, vorrebbe un biennale ma la sensazione è che presto possa arrivare la fumata bianca.

Subito dopo dovrebbe toccare ad un altro dei difensori di Luciano Spalletti. Si tratta di Amir Rrahmani, finalmente impostosi con la maglia azzurra dopo le difficoltà all’inizio della sua avventura. Anche per il centrale albanese si respira ottimismo circa il prosieguo di questa avventura al Napoli. Il terzo rinnovo varato da De Laurentiis e Giuntoli, infine, dovrebbe essere quello del capitano Giovanni Di Lorenzo. Anche l’ex Empoli ha sensibilmente incrementato il suo rendimento ma anche la sua leadership e per questo appare alquanto difficile un suo addio, per la gioia dei tifosi del Napoli.