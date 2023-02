Calciomercato, niente Napoli: il giocatore apre alla Juventus

Nonostante il primo posto in classifica con un considerevole margine, non arrivano solo buone notizie in casa Napoli. Un calciatore seguito dai partenopei pare che abbia escluso un approdo in azzurro aprendo ad un trasferimento alla Juventus.

Potrebbe, dunque, arrivare un’altra beffa per la società di Aurelio De Laurentiis, meta ambita da moltissimi calciatore ma che l’obiettivo di mercato ha messo, al momento, in secondo piano.

Se dovesse sfumare questo obiettivo, però, Cristiano Giuntoli ha già pronta una lunga lista di papabili acquisti che potrebbero fare al caso di Luciano Spalletti. La notizia non lascia di certo contenti i tifosi che, con la squadra prima in classifica e agli ottavi di Champions League, non vorrebbero porsi limiti nemmeno in sede di mercato. Il rifiuto da parte del calciatore, dunque, è destinato a far discutere.

Napoli strabiliante: in estate si lavorerà sulla profondità della rosa

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis da anni galleggia nelle zone nobili della classifica di Serie A. Già dalle gestioni di Walter Mazzarri e Rafa Benitez, infatti, i partenopei hanno recitato un ruolo da protagonista in campionato riuscendo spesso a piazzarsi tra le prime quattro. La massima espressione del calcio azzurro, però, è arrivata con la gestione di Maurizio Sarri, tecnico che ha portato a Napoli idee di gioco innovative e spettacolari. È con il tecnico toscano che Gonzalo Higuain ha superato Nordahl per gol in una singola stagione in Serie A e che Dries Mertens è diventato un attaccante dalla straordinaria prolificità.

Uno dei difetti degli organici precedenti, però, era la rosa non abbastanza profonda. Nell’ultima estate Cristiano Giuntoli è riuscito a risolvere lo spinoso problema portando al Maradona anche seconde linee di spessore. Non è un caso che Giovanni Simeone abbia deciso due match importantissimi come quelli contro Roma e Milan, dimostrando ancora una volta il buon lavoro svolto dal club. Per l’estate che verrà, inoltre, il ds punta a migliorare ancor di più l’organico inserendo innesti di prospettiva ma già pronti.

Il calciatore apre alla Juventus: Napoli sempre più lontano

Proprio nell’ottica di un ulteriore ampliamento della rosa poteva essere interpretata la trattativa messa in piedi con l’Angers per Azzedine Ounahi. Con il club francese, però, non è arrivato l’affondo e alla fine il centrocampista marocchino si è accasato all’Olympique Marsiglia. Ounahi, inoltre, potrebbe non essere l’unico centrocampista corteggiato, senza successo, dal Napoli. Anche un altro obiettivo degli azzurri potrebbe non approdare in Campania. Si tratta di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo.

Su Frattesi c’è da tempo la Roma che vorrebbe riportarlo a casa. I partenopei avevano provato ad inserirsi nella trattativa ma il direttore sportivo del Sassuolo ha rifiutato ogni proposta blindando il centrocampista fino al termine della stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista sarebbe finito anche nel mirino della Juventus che, dopo Locatelli, potrebbe pescare un altro centrocampista tra le fila neroverdi. La valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro e il calciatore avrebbe aperto alla destinazione bianconera, allontanando il Napoli.