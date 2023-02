Spalletti, incredibile: quello che ha fatto lascia tutti senza parole

La grande stagione del Napoli sta lasciando tutto il calcio italiano senza parole. La squadra azzurra sembra un’armata impossibile da fermare e gran parte del merito è del suo condottiero: Luciano Spalletti.

Di recente il tecnico dei partenopei ha stupito tutti per alcune particolarità che non sono passate inosservate. La grande forza della sua squadra, infatti, è da ricondurre specialmente all’atteggiamento che il tecnico ha voluto trasmettere.

Il Napoli, infatti, è una squadra sì spettacolare, ma anche quadrata, organizzata, cinica e arcigna. Tutto questo è stato possibile grazie al tantissimo lavoro sul campo e ai dettami che il tecnico, settimana dopo settimana, ha cercato di inculcare a ciascuno dei suoi ragazzi. La meticolosità del tecnico, inoltre, ha recentemente stupito lasciando tifosi e addetti ai lavori senza parole.

Napoli compatto e letale: il collettivo è la forza degli azzurri

In questa straordinaria stagione che sta disputando il Napoli ci sono diversi giocatori che si stanno mettendo in mostra attirando l’interesse di altri club e l’ammirazione dei calciofili. Tra i protagonisti indiscussi c’è la coppia dei sogni degli azzurri: Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. I due compagni di reparto si sono dimostrati spesso letali e anche nell’ultimo incontro di Serie A hanno entrambi trovato la via del gol. Sono 29 le reti segnate complessivamente in stagione dalle due punte di diamante del Napoli, al quale si aggiungono ben 15 assist. Ma il Napoli non è solo Osimhen e Kvaratskhelia. Un altro giocatore che sta disputando una stagione straordinaria è Eljif Elmas.

Il macedone è il terzo miglior realizzatore azzurro in Serie A. Il talento di Elmas non è mai stato in discussione ma a colpire è stato un particolare dato. L’ex Fenerbahce, infatti, è partito solo sei volte dal primo minuto ma, nonostante ciò, si è spesso fatto trovare pronto subentrando a gara in corso. Discorso simile anche per Giovanni Simeone, relegato a bomber di scorta solo per la presenza del gigante Osimhen.

Spalletti stupisce tutti: quello che ha fatto è incredibile

Poter disporre di seconde linee affidabili, tecniche, ma soprattutto felici e sempre pronte è uno dei grandi meriti di Spalletti. Il tecnico ex Inter e Roma ha portato avanti una gestione esemplare dello spogliatoio che, unita alla dedizione nel preparare i match, hanno permesso al Napoli di ritrovarsi a questo punto della stagione con 15 punti di vantaggio. La meticolosità di Spalletti, dunque, è un notevole punto di forza ed è per questo che il suo Napoli non perde mai la concentrazione.

Intervenuto di recente a margine del Premio Fortunato assegnatogli dal CONI, il tecnico azzurro ha portato alla luce un fatto che ha lasciato molti senza parole. Nonostante, infatti, manchino ancora diversi giorni alla gara, l’allenatore del Napoli ha confessato di aver già iniziato a studiare l’Eintracht Francoforte, avversario negli ottavi di finale di Champions League. Ecco le sue parole: “L’Eintracht Francoforte è forte quanto noi, l’abbiamo già guardato e studiato, sarà una sfida difficilissima. Perché poi, come si diceva prima, da qui in avanti proprio perché si vanno ad accumulare situazioni che non ti fanno stare tranquilli sarà più difficile essere così leggeri e creativi, così bravi a creare uno spettacolo che possa essere condiviso da tutti, proprio per la pressione che aumenta in base alle partite giocate“. Luciano Spalletti conferma, dunque, il sempre altissimo livello di attenzione nella preparazione di ogni gara e i tifosi partenopei sperano che, ancora una volta, squadra e tecnico li facciano gioire.