“Credetemi è un vero fuoriclasse”: Auriemma presenta il sostituto di Lozano

Clamorosa indiscrezione svelata dal giornalista napoletano Raffaele Auriemma che ha presentato il possibile nuovo colpo di Cristiano Giuntoli sulla fascia destra dell’attacco partenopeo.

Se dovesse arrivare, il calciatore andrebbe a prendere il posto del messicano Hirving Lozano, indiziato numero uno ad essere ceduto durante il mercato della prossima estate.

Si conferma ancora una volta attentissimo, dunque, il direttore sportivo del Napoli che, anche se ancora l’ex PSV Eindhoven non è stato ceduto, sta cercando di lavorare in anticipo per rendere l’eventuale cessione indolore per Spalletti e per i tifosi. Il giornalista ha garantito che si tratti di un vero e proprio fuoriclasse che potrebbe fare le fortune del Napoli nel presente e nel futuro.

Lozano potrebbe partire: il Napoli fissa il prezzo

Il Napoli di Luciano Spalletti sta vivendo un’annata davvero memorabile. La squadra partenopea si trova saldamente in testa al campionato di Serie A e attende di scendere in campo per gli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Il reparto della squadra azzurra che di più ha impressionato è sicuramente quello offensivo. L’ultimo arrivato Khvicha Kvaratskhelia ha letteralmente spostato gli equilibri e la manovra offensiva del Napoli ne ha beneficiato in fantasia e imprevedibilità. A beneficiare delle prestazioni del georgiano è soprattutto Victor Osimhen, arrivato a numeri straordinari in questa prima metà di stagione. Chi, invece, ha fatto un passo indietro rispetto alle annate precedenti è Hirving Lozano.

Il messicano era arrivato a Napoli nel 2019 per la cifra record di 40 milioni su espressa richiesta di Carlo Ancelotti. Nel 2020/21 l’ex PSV Eindhoven ha vissuto la sua migliore stagione con 32 presenze, 11 gol e 4 assist in Serie A. In questa stagione, però, nelle 21 presenze in campionato, il messicano ha collezionato solo 3 gol e 3 assist. Lozano, inoltre, è il calciatore più pagato in rosa e con i suoi 4,5 milioni di ingaggio annuo sfora il tetto salariale di 3 milioni imposto da Aurelio De Laurentiis.

Auriemma sicuro: il sostituto di Lozano è un fuoriclasse

Il rendimento sottotono, l’alto ingaggio oltre il salary cap e il contratto in scadenza nel 2024 lasciano pensare che questi mesi potrebbero essere gli ultimi di Lozano in maglia azzurra. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il giornalista Raffaele Auriemma, da sempre molto vicino alle vicende del Napoli. Alla trasmissione Si Gonfia la Rete, inoltre, il giornalista ha svelato il possibile sostituto del messicano. Si tratta di Gustav Isaksen, ala destra del Midtjylland.

Isaksen è un classe 2001 e con la formazione danese in questa stagione ha fatto registrare 8 gol e 3 assist in 27 presenze. Auriemma ha speso parole al miele su di lui ed è sicuro che il giovane danese possa essere protagonista nel futuro del Napoli. Di seguito le sue parole: “Il Napoli è interessato a Gustav Lang Isaksen: credetemi, è un vero fuoriclasse. Sa fare tutto e ha più qualità di Matteo Politano. Arriverebbe se partisse Hirving Lozano. Secondo me Hirving Lozano sarà ceduto a fine stagione perché guadagna 4,5 milioni di euro a stagione e ha scadenza nel 2024 e certi costi non sono più sostenibili“.