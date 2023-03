Napoli, “Maglia numero 10 a Kvaratskhelia”: cosa sta succedendo

La magia dell’asso georgiano ha fatto impazzire i tifosi napoletani e non solo: ecco la clamorosa indiscrezione.

Il Napoli ha superato alla grande l’ostacolo Atalanta che non ha potuto mettere un argine alla rodata macchina azzurra con alla guida il sapiente Luciano Spalletti. Una vittoria arrivata nella ripresa grazie alle magie di Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano ieri non ha inciso sin dall’inizio sebbene abbia seminato il panico quando poteva. Ha atteso il tempo necessario prima di far esplodere tutto il suo talento. Al minuto numero 60 Anguissa recupera la palla, la passa subito a Osimhen il quale si proietta in avanti con la sua consueta forza per poi scaricala a Kvara che, con tre finte ubriacanti, ha messo a sedere mezza Atalanta con Musso che non ha potuto fare niente per fermare la violenza della conclusione. Una magia di assoluto valore che ricorda molto l’estro e la brillantezza di Diego Armando Maradona.

Napoli, tutti pazzi per Kvara: merita la Dieci?

Ormai non ci si meraviglia più di tanto di fronte a un tale talento, che riassume tutta la bellezza del calcio di ieri e di oggi. Kvara è stato sempre così incisivo, sin dalle amichevoli estive che il Napoli affrontava tra il malumore dei tifosi: il georgiano ha subito mostrato il suo talento per poi incidere sia in campionato che in Champions League.

Oggi c’è persino chi lo vede benissimo con la maglia numero Dieci che fu di Maradona. Peppe Ianicelli, noto giornalista, su Optimagazine scrive: “Dopo i due scudetti firmati da Diego Armando Maradona, Napoli si godrà il terzo scudetto con il sigillo di Osimhen e Kvara la coppia gol che ha messo in ginocchio l’Italia e ci prova anche in Europa. Le prodezze di Kvara meritano una celebrazione speciale. Sarebbe bello concedere a Kvara l’onore d’indossare almeno per una gara la maglia Dieci indossata da D10S“.

Un ipotesi tanto azzardata? Per molti assolutamente no. Il georgiano ha dimostrato con i fatti, non con le parole, di essere uno dei calciatori più in forma a livello internazionale e in ogni giornata di Serie A non fa che confermarlo. Non ci resta che vederlo danzare sul terreno di gioco anche in Champions League: magari al ritorno di Napoli-Eintracht Francoforte, match fissato per il prossimo mercoledì 15 marzo, il numero 77 regalerà ai suoi tifosi un’altra meraviglia calcistica del suo repertorio!