Napoli: chi è Lindstrom, età, carriera, prezzo, ingaggio del jolly danese

Il Napoli di Giuntoli e De Laurentiis continua a scandagliare il mercato in cerca dei colpi giusti per rinforzare l’organico. L’ultimo nome finito nel mirino degli azzurri è Jesper Lindstrom.

Il jolly danese è stato di recente avversario proprio dei partenopei nel doppio confronto contro l’Eintracht Francoforte valido per gli ottavi di finale di Champions League dove Lindstrom ha, però, disputato solo la gara d’andata.

Il profilo del danese dell’Eintracht stuzzica non poco la dirigenza partenopea che potrebbe decidere di puntare su di lui qualora, nel corso della prossima estate, il club dovesse avallare delle cessioni eccellenti. Una di queste potrebbe essere quella di Hirving Lozano, in scadenza nel 2024 e, secondo le voci che rimbalzano dal Messico, cercato da alcuni club europei.

Lindstrom da avversario a possibile compagno: identikit del danese

Il Napoli si muove sul mercato e le recenti notizie parlano di un viaggio di Cristiano Giuntoli in quel di Francoforte sul Meno. L’obiettivo di tale viaggio, secondo Il Corriere dello Sport, è l’interesse nei confronti di Jesper Lindstrom, jolly offensivo in forza all’Eintracht Francoforte. Secondo le indiscrezioni raccolte, il calciatore piace al Napoli da prima del doppio confronto di Champions League e, al verificarsi di alcune condizioni, il club potrebbe decidere di investire su di lui.

Lindstrom nasce come trequartista e muove i suoi primi passi da calciatore professionista nel Brondby, una delle compagini più importanti del campionato danese. Nei due anni in prima squadra mette in mostra tutte le sue qualità conquistando anche una SuperLigaen con il Brondby. Nella stagione 2021/22 arriva la chiamata dell’Eintracht che investe su di lui 7 milioni di euro. Anche in Germania trova soddisfazioni e al primo anno conquista l’Europa League ai calci di rigore contro il Glasgow Rangers.

Lindstrom è un classe 2000 di piede destro che può spaziare parecchio sul fronte offensivo. Oltre al ruolo di trequartista, infatti, può occupare anche le corsie del tridente d’attacco o il ruolo di mezz’ala offensiva. La duttilità è una delle sue armi forti e, infatti, Oliver Glasner quasi mai rinuncia a lui. Secondo i dati di Transfermarkt, il valore del cartellino è di circa 30 milioni, mentre lo stipendio si attesta poco sotto agli 1.7 milioni annuali. Quello di Lindstrom, dunque, non è assolutamente definibile come colpo low cost ma, la sua giovane età e la capacità di ricoprire egregiamente più ruoli lo rendono un prospetto molto interessante.

Il Napoli ragiona, dunque, sulla possibilità di arrivare a Lindstrom che potrebbe fare comodo sia in caso di cessione di Piotr Zielinski che in caso di addio di Hirving Lozano. Come dimostrato da Eljif Elmas, inoltre, Luciano Spalletti apprezza parecchio i giocatori duttili e disponibili e per questo la candidatura di Lindstrom come nuovo rinforzo azzurro è tutt’altro che remota.