Torna al Napoli, scelta fatta: tifosi in estasi

A quanto pare il suo ritorno a Napoli sembra essere a dir poco scontato. Tanto è vero che non ci sono più dubbi a riguardo

Una bellissima notizia non solamente per il manager Spalletti, ma per tutti i tifosi che sono pronti ad accogliere nuovamente il calciatore. L’atleta, infatti, è pronto a ritornare in Campania. Una scelta che i supporters azzurri stanno per gradire. Questa volta, però, per restarci e non per essere una comparsa od altro.

Tanto è vero che il suo obiettivo principale è quello di poter mettere in difficoltà proprio il mister di Certaldo. Una possibilità che, con il passare delle settimane, può concretizzarsi davvero sempre di più. Un colpo di calciomercato che non passa affatto inosservato in casa azzurra.

Napoli, sta per ritornare: tifosi contenti

In questo momento in città c’è grande attesa per l’importante sfida di campionato contro il Milan. La prima di tre entusiasmanti match con i rossoneri che, dopo l’impegno in Serie A, si affronteranno in Champions League (andata e ritorno) per i quarti di finale della massima competizione europea. Non solo per quello, ma anche per un altro avvenimento che nel capoluogo campano manca da un bel po’ di anni.

Per la precisione sono ben 33. Una parola che, fino a qualche mese fa, non si poteva dire per una questione di “scaramanzia”. Nonostante l’aritmetica non abbia ancora decretato campione il Napoli, in città stanno già preparando la festa per la vittoria del campionato. Una festa a cui, però, il calciatore in questione potrà solamente vedere in televisione. Gli avrebbe fatto molto piacere contribuire alla causa, ma aveva bisogno di giocare.

Da come avete ben potuto intuire stiamo parlando di Alessandro Zanoli. Il giovane terzino destro, chiuso dal capitano Giovanni Di Lorenzo, ha accettato con entusiasmo la possibilità che gli è stata data alla Sampdoria. Con i blucerchiati si sta mettendo in mostra disputando anche degli ottimi incontri. Tanto è vero che si è tolto la soddisfazione anche di trovare la via della rete.

Ricordiamo, però, che il calciatore è in prestito secco in Liguria ed è pronto a ritornare alla base alla fine del campionato. Altro che un nuovo trasferimento momentaneo, il suo obiettivo è quello di rimanere e mettere in difficoltà il suo allenatore sulla fascia destra.