Kvaratskhelia, a tutto Napoli: il georgiano ha deciso, come cambia il contratto

Il fenomeno georgiano del Napoli si appresta a ridiscutere il suo contratto col club partenopeo: come cambieranno gli accordi.

All’inizio – considerato il fatto che le sue incredibili doti le ha fatte vedere da subito, dalla prima giornata contro l’Hellas Verona – era stato soprannominato ‘Kvaravaggio‘. In onore del leggendario artista di fine ‘500. Poi è diventato addirittura ‘Kvaradona‘, per via di alcune magie che onestamente non si vedevano, all’ombra del Vesuvio, dai tempi del compianto e mai dimenticato Diego.

In seguito, tempo di assimilare finalmente nome e pronuncia dello stesso, è tornato semplicemente ad essere Kvaratskhelia. Un cognome che ormai a Napoli si legge ovunque: nei ristoranti, nei bar, nei souvenir della città. Una fama più che meritata. Che forse andrebbe suggellata con un riconoscimento economico. Ed è proprio quello che vuole fare il patron Aurelio De Laurentiis, conscio delle incredibili tentazioni – tradotto: gli svariati milioni messi sul piatto dai top club di mezza Europa – che potrebbero far vacillare il georgiano. Ma andiamo con ordine. Kvara si è legato ai colori azzurri con un contratto fino al 2027 ad 1 milione di euro l’anno. Vien quasi da sorridere pensando a tali cifre, considerando che ci sono società che hanno già recapitato all’entourage del classe 2001 proposte da 10 milioni annui. Ovvero 10 volte tanto rispetto a quanto percepito con l’accordo siglato col Napoli. Urge correre ai ripari. E anche di corsa.

Kvaratskhelia-Napoli: matrimonio prolungato e arricchito

Secondo quanto riportato da TVPlay, la società partenopea vorrebbe mettere sul tavolo la seguente proposta: nuovo contratto fino al 2028 con un adeguamento salariale che consentirebbe alla stella georgiana di guadagnare, attraverso i bonus, poco meno di quanto percepito da Victor Osimhen, il calciatore più pagato dell’intera rosa. Si parla di un ingaggio che avrebbe una parte fissa di 2,5 milioni annui, con una parte variabile intorno al milione e mezzo. Il totale farebbe 4: ancora lontano dai ponti d’oro promessi dalle big inglesi e dal Real Madrid ma intanto un chiaro segnale sull’importanza che il club partenopeo riconosce al suo talento.

Se la mossa di De Laurentiis sarà sufficiente a trattenere Kvara a Napoli per tanti anni, solo il tempo potrà dircelo. Di sicuro la fenomenale stagione del calciatore, che rischia di culminare non solo con lo Scudetto, ma anche con il sogno di un incredibile alloro continentale che farebbe letteralmente impazzire l’intera città, ha fatto il giro dell’Europa che conta. Tra le altre cose, secondo molti addetti ai lavori, Kvaratskhelia è anche il grande favorito per il premio di MVP della stagione in Serie A. Un riconoscimento che sarebbe una vera e propria ciliegina sulla torta nell’annata di uno dei più incredibili colpi di mercato messi a segno negli ultimi 30 anni.