Sarri batte Spalletti: è ufficiale, napoletani infuriati

Dopo aver sconfitto il Napoli al Maradona con la sua Lazio, Maurizio Sarri fa un altro “dispetto” ai tifosi partenopei: cosa è successo e perché i tifosi azzurri si sono infuriati



Sarri e il Napoli sembrano avere sempre un conto aperto. In questa spettacolare stagione, l’allenatore di Figline ha sorprendentemente battuto gli azzurri al Maradona con la sua Lazio, infliggendo la seconda sconfitta in campionato.

Un successo abbastanza fortunoso, dopo una partita in cui il pareggio sembrava essere il risultato più giusto. A molti tifosi partenopei il “dispetto” di Maurizio non è piaciuto. Ma non è finita qui. Stavolta è arrivata una decisione da parte della Lega di Serie A che ha mandato su tutte le furie i sostenitori partenopei. Il premio Coach Of The Month di marzo è stato assegnato proprio all’allenatore della Lazio Maurizio Sarri.

La consegna del trofeo sarà nel pre-partita di Lazio-Juventus. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da giornalisti, in particolare direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i vari allenatori in base a criteri tecnico-sportivi. Criteri anche fissati sulla qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento e dal fair play tenuto durante le partite. Per il calcolo finale sono state prese in considerazione le giornate dalla 25esima alla 27esima.

Sarri vince il premio, ma per i tifosi del Napoli lo meritava Spalletti

Secondo i tifosi del Napoli, ovviamente, il premio andava ancora una volta a Luciano Spalletti, soprattutto se si considera un numero così esiguo di partite. Evidentemente, ha pesato la vittoria nello scontro diretto, che i tifosi azzurri – tuttavia – giudicano immeritata, come lo stesso Spalletti ha evidenziato nei successivi commenti con i giornalisti.

Questa la motivazione del premio a Sarri: “Al secondo anno sulla panchina della Lazio Maurizio Sarri si sta confermando un grande maestro di calcio – ha spiegato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo – la Lazio è seconda in classifica rappresenta il risultato dei dettami del tecnico toscano. E’ riuscito a creare una squadra che unisce alla grande qualità offensiva una straordinaria organizzazione difensiva. A dimostrarlo c’è il maggior numero di clean sheet in Serie A. Le vittorie nel mese di Marzo nel derby di Roma e in casa del Napoli sanciscono il grande lavoro svolto dal tecnico che raggiunge risultati con il bel gioco”. La motivazione della Lega Serie A ci può stare, ma evidentemente i tifosi del Napoli si sono legati al dito il passato di Sarri e quell’approdo alla Juventus mai digerito.