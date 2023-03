Cori razzisti, Sky apre un’indagine: cosa è emerso negli stadi

L’indagine effettuata da Sky per via del fenomeno dei cori razzisti, ha messo il pubblico italiano davanti ad una verità davvero amara.

I cori razzisti negli stadi sono un fenomeno, purtroppo, presente su larga scala in quasi qualsiasi impianto. Infatti non c’è un modo per garantire la “purezza” di uno stadio rispetto all’altro.

Questo poiché spesso e volentieri si finisce per parlare delle stesse cose anche cambiando squadra. Dunque il risultato, almeno per il momento, non cambia. Come da titolo Sky ha voluto approfondire questa tematica, andando dunque a fondo tramite un’indagine. Quanto emerso è sorprendente a livello sociale, ma purtroppo non stupisce affatto. Il contesto principale preso in esame, in questo caso, riguarda il derby di Roma che si è giocato qualche giornata fa. Derby che ha visto la vittoria della Lazio, che dopo quella sul Napoli ha portato un altro grande risultato a casa grazie alla rete di Mattia Zaccagni.

Cori razzisti, l’indagine di Sky su quanto accaduto

Cronaca calcistica a parte, la partita ha fatto clamore per quanto accaduto fuori dal terreno di gioco. Più precisamente sugli spalti, spesso teatro di scenari poco piacevoli. I cori effettuati durante il match hanno evidenziato per l’ennesima volta degli epiteti razzisti rivolti agli avversari.

Il “culmine” è arrivato a causa di un laziale di provenienza tedesca che, una volta entrato allo stadio, ha pensato di esporre la sua maglia di chiara ispirazione a Hitler. Il gesto in questione è stato ovviamente condannato immediatamente. Altri due tifosi sono stati allontanati per aver fatto più volte il saluto romano durante la partita. A suo modo questo è un episodio di natura storica. Mai prima di questa partita era stato applicato un procedimento etico per condotta razziale e antisemitica. Sky a tal proposito ha svolto un’indagine, la quale andrà ad evidenziare nello specifico quale sia la matrice di questi gesti.

I cori razzisti, come accennato nel corso dell’introduzione, sono un fenomeno che nel calcio italiano è presente da eoni. Per quanto le leggi volte ad arginarlo esistano, non sempre vengono applicate nel migliore dei modi. E forse è anche per questo motivo che si tratta di un fattore così dilagante al giorno d’oggi. A tal proposito l’intervento di Dario Nicolini sull’antisemitismo nel calcio andrà in onda in data 28 marzo, su una fascia oraria distribuita comodamente lungo tutta la giornata. Il canale che ospiterà questo interessante approfondimento sarà Sky Sport 24 e sarà a disposizione dei clienti della tv in versione on demand.