‘Sogno’ Inter per il dopo Skriniar: scambio secco con Dumfries

L’uscita del centrale slovacco costringe Marotta a pescare profili di interesse internazionale, ecco lo scambio che coinvolge anche il profilo dell’esterno olandese

Il Napoli non è concentrato soltanto fronte campionato e coppe nel tentativo, piuttosto concreto, di regalare ai tifosi partenopei una delle più grandi gioie sportive della sua storia.

La sessione di mercato si avvicina sempre più col passare delle settimane e da buona abitudine, segue le vicende delle dirette rivali per comprenderne le mosse future. Nel caso dell’Inter, piazzata seconda in classifica per diversi mesi alle spalle degli azzurri, la situazione difensiva è quella che preoccupa maggiormente la dirigenza.

L’uscita di scena di Milan Skriniar verso le sponde francesi del Paris Saint-Germain, infatti, lascerà un grosso buco nella linea a tre di cui Simone Inzaghi è grande portatore. Per evitare altre perdite l’amministratore delegato Giuseppe Marotta sta lavorando duramente per blindare anche Stefan de Vrij, indicato spesso come potenziale partente, ma questa mossa potrebbe non bastare a garantire solidità extra nel reparto. Per questo motivo lo sguardo dirigenziale è proiettato su tanti nomi in scadenza di contratto, fruibili come parametri zero la prossima estate. Il candidato principale resta Chris Smalling della Roma, ma piace anche Victor Lindelof del Manchester United. E non per ultimo, è tornato in auge il profilo di Benjamin Pavard.

Calciomercato, Dumfries per raggiungere Pavard: la mossa dell’Inter

Il difensore francese, polivalente sia come terzino destro che come centrale, è una risorsa unica nel suo genere. Non a caso il Bayern Monaco ha voluto investire molto sulle sue capacità nel corso degli anni, trattenendolo a sé anche quando avrebbe avuto tutti i motivi per cederlo all’estero. E ancora oggi è indispensabile per Didier Deschamps nella Nazionale francese, nonostante le voci di malcontento nutrito durante l’ultimo Mondiale in Qatar.

Il rapporto tra club e calciatore, comunque, non è più caldo come una volta. Pertanto l’Inter potrebbe realmente tentare l’affondo giocandosi le carte giuste. Una di queste è senza ombra di dubbio il cartellino di Denzel Dumfries. L’esterno olandese era da tempo uno degli obiettivi principali del mercato dei bavaresi che, nonostante le avances dirette di Chelsea e United, non gli hanno mai tolto gli occhi di dosso. Per l’Inter è valutato almeno 40 milioni di euro, sufficienti a coprire l’intera posta in palio messa per Pavard. Si tratterebbe dunque di uno scambio secco e senza conguagli, un’operazione studiata e utile ad entrambe le realtà internazionali coinvolte.