Pantalone bucato e giacca aperta: Canalis da palpitazioni

Elisabetta Canalis sfodera tutto il suo fascino anche con look casual e inediti, i nuovi scatti della showgirl come sempre raccolgono applausi

La bellezza di Elisabetta Canalis non la scopriamo certo oggi, ma ogni volta ci regala un’emozione nuova, come se fosse la prima volta. E’ una prerogativa, questa, soltanto delle donne più affascinanti e magnetiche e senza dubbio la showgirl sarda lo è, come ci ha ampiamente dimostrato nel corso del tempo.

Entrata nella leggenda come velina di Striscia la Notizia fino ad incarnare l’ideale stesso della ballerina del popolare tg satirico, ma anche quello della bellezza e sensualità mediterranea in tutto il suo splendore, ancora oggi conserva un’eleganza seducente che è immediatamente riconoscibile e fa sempre battere forte il cuore.

Elisabetta Canalis, una settimana indimenticabile: tutto negli ultimi post

Anche in questi giorni, Elisabetta ha dato il meglio di sé, come spesso accade. Con una carrellata di immagini sui social che non potevano certo passare inosservate.

Dopo le vacanze in Messico nelle quali si era esibita con look da capogiro e ai limiti dell’illegale, in questa ultima settimana era a Barcellona, per una serie di shooting di lavoro. In Spagna, fin da subito, ci ha dato ad intendere di essere in un ambiente frizzante e stimolante per lei e per tutti e gli scatti hanno seguito questa linea, restituendoci tutto il fascino incontenibile e al tempo stesso scatenato di Elisabetta.

Elisabetta Canalis è una principessa anche con i jeans strappati: guardate che meraviglia

Un fascino che viene riassunto dall’ultimo post, quello con cui la Canalis si congeda dalla trasferta spagnola ringraziando tutti i componenti del set, con una raccolta di immagini e video che come sempre colpiscono al cuore.

Anche in un look più casual, Elisabetta riesce sempre a risaltare. In questo caso, la vediamo con jeans strappati, da cui però è facile notare le solite gambe perfette ed ammalianti. La lieve apertura della giacca, con maglioncino appena sopra il ventre, è più che sufficiente ad accendere la passione e la fantasia dei tantissimi ammiratori che continuano a venerarla a distanza di tempo. Per i suoi 3 milioni e mezzo di followers su Instagram, ogni nuova immagine è festa grande, salutata con like a profusione e commenti carichi di adorazione.