Inter, che mazzata in vista del Benfica: Inzaghi perde 2 Big

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi dovrà ufficialmente rinunciare a due big nel match di Champions League contro il Benfica: mazzata tremenda, ora si fa tutto più difficile.

I nerazzurri dovranno cercare in tutti i modi di ottenere un risultato positivo per poi giocarsi la qualificazione nel ritorno di prossima settimana a San Siro.

L’Inter non sta vivendo certamente un periodo positivo ma le brutte notizie per Inzaghi non sono finite qui. La squadra nerazzurra è infatti reduce da quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime sei partite di campionato, un ruolino di marcia inaccettabile che l’ha fatta sprofondare fuori dalla zona valida per l’accesso alla prossima Champions League.

Adesso è fondamentale rialzare subito la testa: la sfida con il Benfica è imminente e non si possono più fare passi falsi. All’Estàdio Da Luz però il tecnico ex Lazio dovrà fare i conti con le pesantissime assenze che stanno condizionando la rosa in quest’ultimo periodo. È praticamente ufficiale infatti il forfait di due dei giocatori più importanti dell’intera squadra: ecco di chi si tratta.

Le contromosse di Inzaghi: il probabile undici dell’Inter

Se in questo momento l’attacco è il reparto più in difficoltà, anche il centrocampo e la difesa stanno risentendo e non poco dell’assenza dei loro pilastri: Hakan Calhanoglu e Milan Skriniar. Il turco sta recuperando da un infortunio agli adduttori, mentre lo slovacco è ancora alle prese con un problema alla schiena che da ormai un mese non gli permette di scendere in campo. L’ultima notizia riportata da Sky Sport è che tutti e due, per la preoccupazione dei tifosi nerazzurri, saranno costretti a saltare anche la sfida d’andata contro il Benfica.

Entrambi proveranno a recuperare al meglio per essere pienamente a disposizione di Inzaghi nella fondamentale partita di ritorno di settimana prossima a San Siro. Nel frattempo però l’allenatore nerazzurro sta pensando a come ridisegnare la squadra per cercare di mettere in difficoltà gli uomini di Schmidt. Considerate però le assenze, i dubbi di formazione sono davvero pochi: ecco quale sarà l’undici iniziale.

Davanti a Onana il terzetto difensivo sarà composto da Darmian, Acerbi e Bastoni, mentre sugli esterni ci saranno Dumfries e Dimarco. In mezzo al campo ecco ritornare Brozovic come play, con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. Davanti ci sarà sicuramente Lautaro Martinez, mentre di fianco a lui uno tra Dzeko e Lukaku (con il primo favorito sul secondo). Per i nerazzurri è arrivato il momento della verità: la semifinale è un obiettivo alla portata e ottenere un risultato positivo all’andata è di importanza capitale.