Napoli, via Osimhen? C’è il nome del sostituto: tifosi senza parole

In casa Napoli Victor Osimhen potrebbe andare via a fine stagione: ci sono già i nomi del sostituto

Victor Osimhen si sta dimostrando uno dei calciatori più incidenti della nostra Serie A. Capocannoniere del campionato, l’attaccante nigeriano è uno dei punti di forza del Napoli e gli azzurri, nelle ultime due gare senza il centravanti, hanno patito non poco.

Un segnale inequivocabile di come sia determinante per il gioco di Spalletti; ecco perché a Castel Volturno si lavora alacremente per metterlo a disposizione del tecnico in vista dell’andata dei quarti di Champions League, in programma mercoledì contro il Milan.

Una velocità supersonica, una tecnica sempre più efficce e soprattutto il killer instinct tipico dei grandi centravanti, a partire da Didier Drogba, il suo grande idolo. Il Napoli se lo coccola, la città è ai suoi piedi e recentemente Osimhen ha ammesso come nella città partenopea si trovi a meraviglia, spiegando come l’amore dei tifosi lo entusiasmi.

Potrebbero, però, essere gli ultimi mesi di Osimhen a Napoli; il suo cartellino ha infatti raggiunto una valutazione di 150 milioni di euro ed in caso di offerta monstre, il Napoli lo cederà. D’altronde lo stesso attaccante ha lasciato aperta ogni soluzione sul suo futuro.

Osimhen addio: tre nomi per sostituirlo

Serpeggia grande preoccupazione tra i tifosi del Napoli; come farà la squadra azzurra senza il bomber nigeriano nella prossima stagione? Ovviamente, in caso di cessione, il club azzurro correrà ai ripari, con la dirigenza partenopea che già si sta muovendo in vista dell’eventualità.

Sono già diversi i nomi sul taccuino di Giuntoli, il ds azzurro; il primo è stato sfidato dal Napoli proprio poche settimane fa. E’ Kolo Muani, bomber dell’Eintracht francoforte che, a dir la verità, nella doppia sfida degli ottavi di Champions League, non incise, anzi.

Espulso nella gara d’andata, saltò ovviamente il ritorno. Il ragazzo, però, ha grandi qualità; una fisicità molto simile a quella di Osimhen, grande velocità, il suo acquisto sarebbe nel solco tracciato dall’attuale numero 9 azzurro, con Spalletti che non dovrebbe compiere vere e proprie rivoluzioni. Il club tedesco, però, già valuta 100 milioni il centravanti, una cifra quasi sproporzionata.

Il secondo profilo interessante, manco a dirlo, gioca direttamente in Serie A. E’ il danese Hojlund che sta avendo un grande impatto con il nostro campionato.

Anche in nazionale sta mostrando le sue qualità, con cinque reti nelle ultime due gare giocate; insomma, un profilo davvero molto interessante ma il valore del cartellino ha già raggiunto cifre importanti. Servono, infatti, 50 milioni almeno per strapparlo all’Atalanta.

L’ultimo profilo, invece, gioca nel Lille, club da cui il Napoli ha prelevato Osimhen. E’ Jonathan David, classe 2003, nato a New York ma nazionale canadese, sta incantando tutti. Un bomber prolifico che ha già ricevuto molte attenzioni, non solo del Napoli. E la sua valutazione è già tra i 40 ed i 50 milioni di euro.