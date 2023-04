Berrettini flop, Sinner non lo vede più: confronto impietoso in quota

Matteo Berrettini, che flop! Jannik Sinner, numero 8 del ranking Atp, lo straccia nelle quote: confronto impietoso

Dopo i tornei Masters 1000 nel deserto di Indian Wells e a Miami, il circus del tennis ritorna in Europa, per la precisione nel Principato di Monaco che ospita il Masters Montecarlo che, come da tradizione, inaugura la stagione sulla terra battuta che culmina, come è noto, nel Roland Garros, il più importante e prestigioso torneo sulla terra rossa nonché una delle 4 prove del Grand Slam.

Tra i grandi protagonisti del torneo di Montecarlo il numero 1 del ranking Atp, Novak Djokovic, assente negli Stati Uniti in quanto non vaccinato contro il Covid-19, e il nostro Jannik Sinner, reduce dalla finale di Miami dove è stato sconfitto da Daniil Medvedev, sua bestia nera (6-0 il bilancio finora a favore del russo), dopo aver sconfitto in semifinale l’ex numero 1 del mondo, il 18enne spagnolo Carlos Alcaraz.

Berrettini-Sinner, confronto impietoso nelle quote: a 12 l’altoatesino, a 101 il romano

Pur non avendo infranto il tabù Medvedev, l’altoatesino in virtù dei punti conquistati con la finale raggiunta a Miami per la prima volta è entrato nella top ten del ranking Atp, per la precisione all’ottavo posto.

Anche per questo Jannik Sinner è considerato dai quotisti di bet365 tra i candidati ad alzare al cielo il trofeo riservato al vincitore del prestigioso Masters di Montecarlo. Il grande favorito è ovviamente Novak Djokovic, dato a 2.00 e che morde il freno dopo lo stop forzato nei Masters 1000 statunitensi; seguono Stefanos Tsitsipas, quotato a 8.00, Casper Ruud a 11, Daniil Medvedev a 13, Holger Rune a 15 e Alexander Zverev a 21. Ebbene, tra il norvegese e il russo, suo giustiziere a Miami, si inserisce l’altoatesino, quotato a 12.

Impietoso il confronto con l’altro grande alfiere del tennis del Bel Paese, Matteo Berrettini, che, complici gli infortuni che lo hanno bersagliato negli ultimi tempi, è lontano anni luce dal rendimento esibito nel suo anno d’oro, il 2021, quando, primo italiano di sempre, ha raggiunto la finale a Wimbledon, il più antico e rinomato torneo tennistico, battuto da Novak Djokovic, oltre al titolo al Quenn’s e alle Finals a Torino, e in quello successivo con le ciliegine della semifinale agli Australian Open e il sesto posto nella classifica Atp, al momento il suo best ranking. Ebbene, il romano, a conferma del suo stato di forma non brillante, è quotato a 101, con ben 31 colleghi che lo precedono nei pronostici dei quotisti.

Insomma, in questo momento Matteo Berrettini più che gli sportivi e gli scommettitori infiamma gli amanti del gossip per la sua storia d’amore da copertina con Melissa Satta, ex velina ed ex moglie dell’ex rossonero Kevin Prince Boateng.