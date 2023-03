Non soltanto bella bella ma anche “brava brava”, Melissa Satta dà sfoggio di una abilità non propria a tutti. E sono subito applausi.

Melissa Satta, dopo tante tribolazioni, sembra avere finalmente trovato la giusta stabilità in ambito amoroso. Sono ben noti ai suoi fan i due periodi nel corso dei quali la 37enne showgirl e modella sarda ma nata a Boston era stata legata a Kevin-Prince Boateng.

Da un bel po’ ormai ognuno ha preso la propria strada, nonostante Melissa Satta e l’ex centrocampista del Milan – ad oggi tesserato per l’Herta Berlino e che ha affrontato anche il Napoli diverse volte – abbiano anche avuto un figlio, Maddox Prince, nato nel 2014. Lui ha sposato la conturbante influencer Valentina Fradegrada dopo una frequentazione di appena pochi mesi.

Melissa Satta, il fidanzato Matteo Berrettini sbotta

Invece lei ha avuto qualche altra frequentazione, ma senza trovare l’amore giusto. Poi nella vita di Melissa Satta è apparso il tennista Matteo Berrettini. E nonostante la differenza di età, con lui che ha poco più di dieci anni in meno rispetto alla sempre bellissima Melissa, le cose sembrano andare a gonfie vele. Questo ha portato lo stesso Berrettini ad alzare anche la voce per alcune critiche ricevute.

Dopo alcune prestazioni non positive racchette alla mano, sono giunte delle insinuazioni da parte di alcuni ammiratori del romano, accusato di distrarsi troppo con la Satta. Lui ha replicato infastidito, ribadendo come lei non sia affatto una distrazione. No comment invece da parte della showgirl, la quale continua intanto a raccogliere tante soddisfazioni in ambito professionale. Già da diverso tempo la Satta è molto apprezzata per la sua bellissima presenza a “Gol Deejay”, programma che va in onda su Sky Sport e che è dedicato ai trenta gol più belli dei vari campionati esteri, oltre che di quello italiano. Inoltre Melissa presta sempre il suo volto ed il suo bellissimo fisico per dei post social a scopi commerciali.

Qual è il talento della showgirl

Ma lei è ben altro che un corpo mozzafiato da ammirare. Infatti la Satta coltiva anche diversi interessi, e tra questi ce n’è uno che richiede molta abilità ed anche tanto studio. Per una preparazione che di solito richiede anche diversi anni.

Che cosa sa fare lei che altri magari desiderano ma che non hanno magari avuto la possibilità di coltivare? In un frame estrapolato da una delle sue storie social vediamo la splendida Melissa cimentarsi con un pianoforte. Compare anche una scritta, “practicing”, assieme a delle emoji che raffigurano delle note musicali. Non si vede chi stia suonando ma possiamo presupporre che si tratti di lei. Che, immaginiamo, non avrà poi così tanto tempo libero tra impegni in tv, in passarella, e tanto altro. Eppure, riesce a trovare lo spazio per delle passioni come quella per il pianoforte. A tanti piacerebbe riuscire a mettere le dita sui tasti del piano e suonare qualcosa, ma non tutti ci riescono. Ci vuole una grande passione e soprattutto, tanta ma tanta pratica.