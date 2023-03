Napoli, Osimhen racconta tutto nel dettaglio: spuntano fuori due retroscena pazzeschi

A BT Sport, Victor Osimhen ha svelato due retroscena davvero pazzeschi dopo la vittoria contro l’Eintracht Francoforte.

Tutto facile per il Napoli che, dopo essersi imposto nella gara d’andata, ha battuto l’Eintracht Francoforte anche nella gara di ritorno, vincendo per 3-0.

Gli azzurri volano così per la prima volta nella loro storia ai quarti di finale di Champions League ed ora sognano di poter arrivare fino alla finalissima di Istanbul. Protagonista di questa storica qualificazione è stato Victor Osimhen che ha firmato una doppietta ed è stato autore di 3 delle 5 reti totali con i quali i suoi hanno eliminato i tedeschi. Nel post partita, l’attaccante nigeriano è stato intervistato da BT Sport, rivelando due retroscena davvero incredibili riguardanti due dei tre gol segnati dagli azzurri.

Osimhen e i gol contro l’Eintracht: il nigeriano rivela tutto

Ancora una volta, Victor Osimhen ha dimostrato di essere un grandissimo attaccante, firmando una doppietta pesantissima contro l’Eintracht Francoforte e permettendo al Napoli di staccare per la prima volta nella sua storia il pass per i quarti di finale di Champions League. L’attaccante nigeriano ha prima sbloccato la partita sul finire del primo tempo grazie ad uno stacco davvero imperioso (salto di oltre 2 metri ndr.) su cross di Politano, mentre ad inizio ripresa ha solo dovuto appoggiare il pallone nella porta spalancata al termine di una bella azione corale chiudendo la partita. Osimhen ha poi rivelato due retroscena davvero pazzeschi sulla reti siglate dalla squadra.

Intervistato da BT Sport nel post partita, Osimhen ha spiegato che la prima rete non è affatto casuale, dichiarando come sapesse che Politano avrebbe crossato dopo essere tornato sul piede destro, rivelando che sono cose sulle quali si sono allenati in allenamento. Riguardo al 3-0, segnato da Zielinski su calcio di rigore, l’attaccante nigeriano ha fatto sapere che il centrocampista polacco fosse andato a chiedergli di poter battere il rigore e lui non ha avuto problemi a dirgli di si. Osimhen ha aggiunto come siano una squadra e che conta solo la vittoria del gruppo, indipendentemente da chi fa gol. Due retroscena davvero clamorosi ed interessanti, ma che al tempo stesso fanno capire i motivi per i quali il Napoli sta facendo davvero benissimo in questa stagione.

Osimhen senza freni: le dichiarazioni del nigeriano fanno impazzire i tifosi

Il Napoli conoscerà l’avversario che affronterà nei quarti di finale di Champions League venerdì alle ore 12. In gara sono rimasti tutti club di altissimo livello e c’è anche la possibilità di un possibile derby italiano contro una tra Milan ed Inter, ma gli azzurri non temono nessuno. Lo ha dichiarato anche Victor Osimhen che, sempre nel corso dell’intervista a BT Sport, ha fatto capire che vincere la Champions League non è utopico.

L’attaccante nigeriano ha affermato come niente sia impossibile ed è convinto che la squadra possa far diventare questo sogno realtà. Osimhen ha sottolineato come si debba pensare partita dopo partita e solo alla fine si tireranno le somme. Riguardo l’avversaria che vorrebbe incontrare ai quarti, Osimhen ha poi ammesso come sarebbe bello affrontare un club di Premier League (Manchester City o Chelsea ndr.), campionato nel quale spera di poter giocare in futuro, dichiarando che sarebbe una bella partita e riconoscendo la forza del calcio inglese.