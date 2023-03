Napoli, Spalletti ai raggi X: i numeri impressionanti che non avete mai visto

Luciano Spalletti descritto in numeri: un’analisi dei dati ha portato a galla una statistica che esalta il Napoli.

L’allenatore azzurro è uno dei protagonisti assoluti di questa stagione: le statistiche spiegano il perché.

La stagione del Napoli sta esaltando la tifoseria azzurra: la squadra è riuscita a raggiungere la storica qualificazione ai quarti di Champions League superando l’Eintracht Francoforte. Inoltre, il cammino in Serie A è stato praticamente perfetto fin qui: il distacco di 18 punti dall’Inter ne è la riprova. La formazione di Spalletti continua a volare verso un trionfo che la piazza aspetta da tanti anni: proprio l’allenatore è uno dei protagonisti assoluti e, a confermarlo, ci pensano i dati.

Spalletti, i numeri non mentono: ecco l’analisi

Luciano Spalletti sta vivendo la sua seconda stagione alla guida del Napoli. La grande differenza fra le due, senza dubbio, è rappresentata dalla sessione estiva di calciomercato: come ben noto, infatti, tra giugno e agosto è andata in scena una vera e propria rivoluzione. Dopo gli addii di diversi giocatori importanti, infatti, sono arrivati volti nuovi che hanno offerto un contributo importante sin da subito.

Quella in corso può essere indicata come la miglior annata a livello personale per l’allenatore toscano. La squadra regala forti emozioni alla sua tifoseria grazie ad un gioco pirotecnico dalla spiccata tendenza offensiva: proprio da qui emerge un dato abbastanza esplicativo. In tutta la sua carriera, Spalletti non ha mai avuto un simile rendimento in attacco.

Il tecnico ha guidato Empoli, Sampdoria, Venezia, Ancona, Udinese, Roma, Zenit, Inter e Napoli: solo con gli azzurri è riuscito a superare la media di due gol a partita considerando tutte le competizioni (cifra solo sfiorata con i giallorossi). Ovviamente, alcune sue esperienze sono state molto più durature e, di conseguenza, il paragone non è puramente equo, ma è pur sempre indicativo. Di seguito le statistiche per squadra:

Empoli : 122 partite, 154 gol fatti – 1,26 gol a partita;

: 122 partite, 154 gol fatti – 1,26 gol a partita; Sampdoria : 438 partite, 44 gol fatti – 1,16 gol a partita;

: 438 partite, 44 gol fatti – 1,16 gol a partita; Venezia : 19 partite, 17 gol fatti – 0,89 gol a partita;

: 19 partite, 17 gol fatti – 0,89 gol a partita; Ancona : 20 partite, 27 gol fatti – 1,35 gol a partita;

: 20 partite, 27 gol fatti – 1,35 gol a partita; Udinese : 133 partite, 178 gol fatti – 1,34 gol a partita;

: 133 partite, 178 gol fatti – 1,34 gol a partita; Roma : 297 partite, 592 gol fatti – 1,99 gol a partita;

: 297 partite, 592 gol fatti – 1,99 gol a partita; Zenit : 184 partite, 333 gol fatti – 1,81 gol a partita;

: 184 partite, 333 gol fatti – 1,81 gol a partita; Inter : 90 partite, 149 gol fatti – 1,66 gol a partita;

: 90 partite, 149 gol fatti – 1,66 gol a partita; Napoli: 82 partite, 185 gol fatti – 2,26 gol a partita.

Il confronto: così Spalletti ha svoltato e fa volare il Napoli

Un’analisi interessante emerge paragonando le ultime due squadre di Spalletti: Inter e Napoli. Le due esperienze sono evidentemente differenti, ma presentano delle somiglianze. Con i nerazzurri, infatti, ha centrato due qualificazioni in Champions League, un traguardo raggiunto dopo una lunga assenza dai massimi palcoscenici europei.

Qualcosa, evidentemente, è cambiato fra le due parentesi (oltre alle rose). Nell’analisi precedente è emerso un dato lampante: i gol segnati. La sua Inter ha siglato 149 reti in 90 partite, mentre il Napoli ha messo a segno 185 gol in 82 match: gli azzurri hanno messo in mostra un potenziale offensivo decisamente maggiore in un numero minore di partite.

Tuttavia, c’è una statistica che fa pendere la bilancia dalla parte della sua esperienza milanese (seppur in minima parte): quella dei gol subiti per partita. Con i nerazzurri ha incassato 83 reti (0,92), mentre con il Napoli 80 (0,98).

La crescita ed il processo di miglioramento, dunque, sono principalmente nell’indice di pericolosità offensivo: oggi la squadra di Spalletti inizia le partite trovandosi “matematicamente” in vantaggio (2 reti a 1 se si valutano entrambe le annate). I numeri esprimono bene i concetti, ma i tifosi guardano ad una cosa sola: al trionfo. E il Napoli si sta avvicinando a grandi passi.