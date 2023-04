Kvaratskhelia ed Haaland nella stessa squadra: scenario surreale

Sono già tra i fenomeni mondiali della nuova era, Kvaratskhelia ed Haaland, ora potrebbero anche giocare insieme.

Ha sorpreso tutti ed ora si sta facendo ammirare con giocate incredibili e statistiche da star. Ed è quello che diventerà il classe 2001, Khvicha Kvaratskhelia. Dell’entusiasmo generato a Napoli, ci sono già le testimonianze. Tra cartonati e murales, è nato anche il primo bambino napoletano che accanto al suo nome, porta proprio quello del georgiano. Ma non è solo Napoli ad amarlo.

L’esterno d’attacco ha messo insieme dei numeri di magia a quelli che di lui dicono 12 assist e 12 gol nel suo primo anno di Serie A, che ancora non è finito. Un piatto ricco portato da Cristiano Giuntoli in Italia, col Ds che lo ha scoperto tra Russia e Georgia ed ha anticipato tutti. Tutti quelli però, che adesso lo vogliono. Ma per portarlo da loro, dovranno dare al Napoli un centinaio di milioni.

Kvara e Haaland: proprio così

Sicuramente, le prospettive di carriera sono altissime per l’ex Rubin Kazan e Dinamo Batumi, ma non solo dal punto di vista del blasone dei club che potrebbero portarlo tra le loro fila in futuro. Oggi, gioca con dei grandi calciatori e con loro sta vincendo lo scudetto italiano, ma se andasse in una delle big europee potrebbe incontrare dei veri e propri pezzi da 90. Come oramai è anche lui.

Una prospettiva davvero intrigante per tutti gli appassionati di calcio, vedrebbe per esempio il ragazzo dall’assist facile, in attacco con uno che qualche gol lo sa fare: Erling Haaland. Nato nel 2000, il calciatore norvegese, ha vestito tre maglie in tre anni. Salisburgo, preso dal Borussia Dortmund, ricomprato per circa 60 milioni dal Manchester City. In Premier League, è a 28 gare e 32 gol, in Champions a 11 su 7 partite. Un alieno. Ed infatti, ecco chi lo cerca.

Stando a quanto raccolto da Telefoot, il Real Madrid penserebbe in maniera insistente al fortissimo norvegese, soprattutto se dovesse lasciar partire Karim Benzema, 35 anni. Il francese potrebbe scegliere un campionato più comodo per andare verso il ritiro, mentre Haaland a luglio compirà solo 23 anni. I Blancos non baderebbero certo a spese per avere il nuovo attaccante più prolifico del pianeta, aggiungendo poi classe e cioccolatini al suo fianco, magari non da subito. Infatti, anche tra un anno, è possibile che siano proprio gli spagnoli ad affacciarsi a Castelvolturno per capire il prezzo di Kvaravaggio. E lì, magari con Vinicius Junior, si comporrebbe l’attacco a tre dei prossimi dieci anni.