Camila Giorgi lascia tutti di sasso: la scollatura lascia tutto in vista

Camila Giorgi elegantissima e seducente come non mai, la tennista sfodera un abito pazzesco e una scollatura incredibile

Come sempre, Camila Giorgi conferma di essere una delle sportive italiane più seguite in assoluto. Non solo per la sua bravura, ma anche per bellezza e sensualità decisamente fuori dal comune che non possono lasciare indifferenti i fan.

La tennista azzurra, sempre bellissima, è ormai una celebrità anche sui social e gli ammiratori non si perdono un solo aggiornamento sui suoi profili. Per lei, continuano a scrosciare applausi.

Camila Giorgi, protagonista anche con la Nazionale: la maceratese suona la carica

Oltretutto, la 31enne in questo inizio di 2023 ha ripreso a macinare risultati di ottimo livello, dopo che aveva concluso il 2022 in maniera anticipata per un brutto infortunio.

Camila ha vinto, a febbraio, il torneo di Merida, quarta affermazione di sempre in carriera nel circuito WTA, un risultato che le ha permesso un discreto balzo in classifica. Ora, è alla posizione numero 43 della classifica mondiale. E anche con la Nazionale guidata da Tathiana Garbin si è fatta valere. Camila ha contribuito infatti nel weekend alla vittoria per 3-2 contro la Slovacchia in Billie Jean King Cup, l’equivalente femminile della Coppa Davis, battendo, nel singolare d’ersordio, la Schmiedlova per 6-2 6-3.

Avrebbe dovuto scendere in campo anche nel quarto singolare, quello con la Hruncakova, ma ha dato forfait per dei problemi a un ginocchio. I tifosi sperano non sia nulla di grave per vederla al via del torneo di Madrid tra una settimana.

Camila Giorgi, serata di gala ed emozioni indescrivibili: la scollatura fa sognare ad occhi aperti

Intanto, nella venue del torneo internazionale, Camila ha dato spettacolo, manco a dirlo, anche fuori dal campo, con l’ennesimo scatto da urlo.

In serata di gala, è apparsa con un elegantissimo abito e una trasparenza pazzesca ad altezza della scollatura. Fascino a dir poco esplosivo, per la splendida Camila, che su Instagram continua a fare strage di cuori: il suo profilo può contare infatti su quasi 700 mila followers. Dai quali arrivano applausi, like e commenti entusiasti come al solito. La stupenda sportiva marchigiana non si smentisce mai e si lancia nella parte centrale della stagione pronta a esaltare ancora una volta i tifosi per le sue imprese in campo e fuori.