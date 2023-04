Lo spacco è da giramento di testa: Costanza ha esagerato

Costanza Caracciolo mette in mostra i soliti dettagli ultra seducenti: l’ex velina di Striscia la Notizia con un abito a dir poco illegale

Nel corso degli anni, le veline di Striscia la Notizia forse più di tutte le altre bellezze del mondo dello spettacolo hanno rappresentato un ideale iconico di fascino e sensualità. E di sicuro tutto questo viene evidenziato dalla fantastica Costanza Caracciolo, rimasta prepotentemente nella mente e nel cuore degli ammiratori.

La showgirl e modella siciliana ha regalato spettacolo ed emozioni uniche nel corso del suo quadriennio sul palco del popolare tg satirico, in coppia con un’altra che quanto a fascino seducente non ha bisogno di presentazioni: Federica Nargi.

Costanza Caracciolo, magnifica sempre e comunque: sui social è una stella

Tra il 2008 e il 2012 le due hanno spopolato sul piccolo schermo e naturalmente ancora adesso continuano a raccogliere applausi a scena aperta per la classe che mettono in mostra.

33 anni, Costanza lascia ancora oggi senza fiato e lo sanno molto bene i suoi fan accaniti sui social. Su Instagram, per lei, oltre un milione e 300 mila followers. Uno spettacolo che non annoia mai, quello proposto da lady Vieri. La moglie dell’ex centravanti è sempre in grandissima forma e con l’avvento della primavera, naturalmente, offre scatti ancora più pazzeschi e seducenti, capaci di mandare in tilt l’intera community.

Costanza Caracciolo, quello spacco è un raggio di sole: gambe micidiali, un sogno ad occhi aperti

Dopo una lunga serie di giornate dal clima non proprio ideale, a Milano finalmente arriva la primavera. E Costanza la accoglie a modo suo, tuffandosi nei raggi del sole.

“Finalmente il sole, ho scoperto a 33 anni di essere metereopatica”, scrive. Il suo fascino, illuminato da una splendida giornata, è più lucente del solito, con un dettaglio che non può passare inosservato. Il lungo vestito viene sollevato sapientemente dalla showgirl, con gambe perfette in primo piano. Una visione che infiamma i fan e accende la tentazione dello zoom. I commenti e i like come sempre in questi casi non possono mancare, un capolavoro da applausi a scena aperta. Costanza inaugura alla grande la bella stagione e siamo sicuri che nei prossimi giorni non mancheranno ulteriori scatti da capogiro, a conferma del suo fascino intramontabile e ineguagliabile.