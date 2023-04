Formula Uno, Hamilton alla Ferrari: le carte sono segrete. Non si placano le voci di un’imminente accordo tra il campione inglese e Maranello

E’ una di quelle voci di mercato che nascono inizialmente dal nulla ma che il passare del tempo trasforma in un tormentone, l’indiscrezione diventa notizia certa passando di bocca in bocca. Nel calcio l’oggetto del contendere sono i giocatori, nel mondo dei motori a tenere banco sono invece i piloti. E da qualche settimana a questa parte una di queste voci di corridoio sta monopolizzando l’attenzione e l’interesse di tifosi e addetti ai lavori e soprattutto sta facendo sognare i tifosi della Ferrari. Si tratta del possibile approdo a Maranello di Lewis Hamilton a partire dalla prossima stagione.

Che i diretti interessati abbiano smentito con decisione e continuino a farlo poco importa: il meccanismo di suggestione collettiva si è ormai innescato, la pallina di neve si è trasformata in una valanga e soprattutto ha l’aria di non essere più reversibile. Anche perchè molti ex piloti, più o meno importanti e di un passato più o meno recente, soffiano sul fuoco di una trattativa che di fatto ad oggi ancora non esiste.

Ma solo l’ipotesi che il grande Lewis Hamilton, il fuoriclasse inglese capace di conquistare sette titoli mondiali possa indossare la tuta rossa della Ferrari accende la fantasia di milioni di tifosi che dopo anni di vacche magre non vedono l’ora di tornare a sognare. E chi meglio del campione di Stevenage è in grado di riaccendere l’entusiasmo tra i sostenitori del Cavallino Rampante?

Formula Uno, Berger alimenta il sogno Ferrari: “Hamilton è un’opzione concreta”

E chissà che lo stesso pilota britannico, pur se legatissimo alla Mercedes, non stia cullando a sua volta il sogno di conquistare l’agognato ottavo titolo mondiale proprio alla guida della Ferrari, lì dove il suo idolo Michael Schumacher ne vinse cinque consecutivi. E proprio un ex pilota di Maranello, l’austriaco Gerhard Berger, si dichiara ottimista sull’arrivo di Hamilton in Italia nel 2024.

L’ex campione austriaco sottolinea come le continue smentite non abbiano alcun significato: “In questo ambiente nessuno tiene a scoprire le proprie carte“. E in effetti l’ex pilota di Ferrari e McLaren non ha tutti i torti, anzi. Molto spesso le trattative più importanti sono state tenute nascoste dai diretti interessati fino al momento di comunicare accordi e intese ufficiali. Qualche tempo fa l’ex direttore sportivo della Ferrari, Cesare Fiorio, ha rivelato che fu a un passo dal portare Ayrton Senna a Maranello nell’estate del 1990 e che il passaggio sfumò per decisione dell’allora management della Rossa. Dunque, non resta che attendere.