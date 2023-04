Ibra lascia il Milan: ecco il primo rinforzo in attacco

Il Milan prepara una piccola rivoluzione in attacco: l’addio di Ibrahimovic apre ad un nuovo arrivo agli ordini di Pioli

Il passo falso col Bologna è ormai alle spalle ma è, numeri alla mano, già costato a caro prezzo al Milan di Stefano Pioli.

Perchè il successo della Roma sull’Udinese ha spinto gli uomini di Mourinho più in alto del ‘Diavolo’, al terzo posto. Adesso la lotta per la quarta piazza, che concederà l’accesso alla fase a gironi della prossima Champions League, è destinata a farsi sempre più agguerrita, con Inter e Atalanta che potrebbero insidiare i rossoneri. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e per il Milan è tempo di studiare le prossime mosse. Sarà un’estate movimentata, ad un anno dalla conquista del 19esimo tricolore della storia milanista che nelle prossime settimane finirà per essere cucito sulle maglie del Napoli.

Il mercato, da questo punto di vista, servirà soprattutto a colmare il gap con gli azzurri, andando a limare alcune posizioni in particolare che hanno reso ben al di sotto delle aspettative. L’attenzione massima verrà riservato all’attacco che a più riprese ha fatto fatica ad incidere, indipendentemente dagli interpeti. Chi quest’anno non è praticamente quasi mai stato presente a causa del grave infortunio al ginocchio è Zlatan Ibrahimovic.

Il Milan spiazza tutti: ecco il nuovo attaccante

Il gigante di Malmoe, che ricordiamo essere in scadenza il 30 giugno con il club di via Aldo Rossi, a ottobre compirà 42 anni e le sue condizioni fisiche non lasciano presagire nulla di buono. L’ombra del ritiro si fa ingombrante.

Lo svedese, già mesi fa, non aveva escluso la possibilità di appendere gli scarpini al chiodo se non si fosse sentito più all’altezza di continuare ad alti livelli. Quel momento pare essere arrivato: Maldini e Massara dovranno cercare di limitare i danni, portando agli ordini di Pioli almeno un nuovo bomber. Calcolando, poi, che anche Giroud non è più un ragazzino. In quello che di primo acchito sembrerebbe essere un mare rossonero carico di incertezze, il primissimo rinforzo per l’attacco in vista della prossima stagione sarà Lorenzo Colombo.

Il centravanti cresciuto nel settore giovanile rossonero sta facendo molto bene in prestito con la maglia del Lecce, con 5 reti e 2 assist all’attivo. Il 21enne di Vimercate potrebbe, poi, rimanere in pianta stabile agli ordini di Pioli dopo essersi fatto le ossa tra Serie A e B. Il Milan è quindi pronto a puntare sulla giovane promessa del calcio italiano, che in quel di Milanello potrebbe compiere un ulteriore scatto verso la svolta della sua carriera. Colombo al Milan è solo il primo passo: il ritorno in rossonero è questione di settimane.