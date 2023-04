Kim, la follia dalla Corea: è successo davvero

All’uscita di Castelvolturno, dopo l’ultimo allenamento, è successo qualcosa di straordinario. Il difensore Kim non se lo aspettava.

Il momento è di quelli caldissimi: mancano poche ore al match di ritorno di Champions League che si disputerà al “Maradona” contro il Milan. Il Napoli di Spalletti, sconfitto di misura all’andata, ha le carte in regola per ritrovare la brillantezza dei giorni migliori e capovolgere il risultato.

L’obiettivo dichiarato è uno soltanto ed è ampiamente alla portata: entrare nelle prime 4 d’Europa, e riscrivere così la storia. Neanche ai tempi di Maradona e Careca si era arrivati a tanto. Del resto la battuta d’arresto interna con i rossoneri di Pioli per 4-0 e il la sfortunata sconfitta di misura di San Siro, seppur rappresentano l’evidenza di un calo, che nel corso di una stagione così intensa ci può stare tutto, non possono scalfire un’annata incredibile che riporterà, senza ombra di dubbio, il tricolore all’ombra del Vesuvio. Ma tutto questo non basta, il Napoli vuole fortissimamente le semifinali di Champions.

Il rientro di Osimhen è cosa certa: e già contro il Verona, il nigeriano ha lasciato intendere che rabbia e ardore lo contraddistinguono e che potrebbe essere il “man of the match”. Nel frattempo De Laurentiis e Spalletti sono riusciti nell’intento di ricompattare l’ambiente e così, anche quella frangia di tifosi che aveva attaccato a morte il Presidente ha per ora deposto le armi. Napoli è pronta a trasformarsi in un catino bollente per spingere gli Azzurri verso un traguardo incredibile, impensabile, ma meritatissimo.

Tifosi impazziti a Castel Volturno: spuntano i sostenitori coreani per far sentire Kim a casa

Dopo l’ultimo allenamento, all’uscita di Castevolturno, una piacevole sorpresa ha lasciato letteralmente di stucco uno dei protagonisti di questa infinita stagione. Lui è Kim-Min-Jae, classe 1996, il gigante della Corea del Sud arrivato dai turchi del Fenerbahce.

Il difensore arrivato dall’Oriente, via Istanbul, non se l’aspettava davvero. All’uscita dal centro di allenamento, scene da commozione. Tifosi arrivati dalla Corea del Sud pronti ad accoglierlo, con tanto di bandiera coreana. Hanno già acquistato il biglietto della partita e saranno sugli spalti per lui. Il gigante della difesa azzurra non poteva credere ai suoi occhi.

In questo momento la Napoli del tifo può fare davvero la differenza. Al cospetto di una squadra che ha dimostrato doti incredibili e fuori dal comune, il pubblico del “Maradona” può rappresentare un ulteriore elemento per spingere la squadra di Spalletti verso la vittoria. Serve un successo con due goal di scarto e questo Napoli può farcela.

Da lassù c’è un tifoso speciale, non uno qualunque, e sappiamo bene chi sia, che spera in una impresa che una città intera merita.