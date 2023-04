Follia Hojlund: 70 milioni di euro per la firma

Hojlund è l’attaccante del futuro, cercato da tutti i top club e l’Atalanta si prepara a incassare una maxi cifra dalla sua cessione.

C’è una specie di caccia al tesoro per avere le prestazioni del nuovo principe del gol, un calciatore dall’impatto dirompente e pronto per una grande squadra. Hojlund può rimanere anche in Italia, c’è un incastro di bomber che mantiene l’interesse del calciomercato.

Vent’anni e non sentirli, soprattutto in zona gol. Il campionato italiano ha regalato in questa stagione un nuovo grande protagonista. Rasmus Hojlund dell’Atalanta è il prospetto più interessante del campionato, la scelta dei bergamaschi si è rivelata più che azzeccata.

In un solo colpo ha messo alle spalle attaccanti dal curriculum molto più prestigioso come Muriel e Zapata, il posto lì davanti con i bergamaschi è stato guadagnato crescendo in maniera esponenziale. È maturato con i consigli di Gasperini in campo, lo sta facendo anche nel calciomercato, la quotazione di Hojlund è letteralmente balzata alle stelle. C’è un club italiano che può comunque mettere a segno il colpo

Hojlund via dall’Atalanta, dove giocherà

Le prestazioni del ventenne stanno diventando sempre più ambite. Ci sono club che già si stanno informando, Real Madrid e Bayern Monaco lo valutano con grande attenzione, sono club che desiderano un centravanti per il futuro in grado di contrapporsi in Champions League ad Erling Haaland. Sono tante le assonanze con il bomber del City, le origini scandinave e quella voglia perenne di migliorarsi. Hojlund però potrebbe rimanere in Italia, stando a quanto riportato da Tutto Atalanta. Il club bergamasco potrebbe incassare una settantina di milioni di euro dalla Juventu per Hojlund, che potrebbe diventare un nuovo calciatore bianconero.

Non è però una cosa semplice da mettere in porto, quanto debbano verificarsi alcune condizioni basilare. La Juve dovrà vendere Vlahovic, il centravanti serbo è l’unico calciatore della rosa che potrebbe portare un introito importante nelle casse bianconere. Anche qui, i top club europei già citati stanno valutando ma tutto dipenderà un po’ dalle condizioni fisiche dell’attaccante e da cosa farà sino alla fine della stagione. Hojlund per Vlahovic, soluzione davvero incredibile nel calciomercato.

Il danese diventerebbe il nuovo principe del gol in casa bianconera, il denaro incassato per Vlahovic sarebbe subito reinvestito per il centravanti dell’Atalanta. La richiesta dei bergamaschi è altissima, potrebbe essere attenuata da qualche contropartita? Si valuteranno anche dei profili per lo scambio, un nome come Rovella potrebbe esser quello giusto per abbassare la parte in contanti.