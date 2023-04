Cambio in panchina: torna l’ex allenatore di Napoli e Milan

Le società stanno iniziando a muoversi sul mercato, non solo per i calciatori ma anche per chi siede in panchina. L’ex allenatore di Milan e Napoli sarebbe vicino ad una nuova avventura.

Un glorioso club europeo, infatti, starebbe valutando l’avvicendamento in panchina e l’ex tecnico rossonero sarebbe finito in cima alla lista dei desideri per riportare la squadra ai vertici del campionato.

Per l’allenatore, passato anche dal Napoli, si tratterebbe di un ritorno in una terra dove ha lasciato un buon ricordo di sé. L’ufficialità non è ancora arrivata, probabilmente a causa degli ultimi dettagli da limare. Il tecnico è pronto per raccogliere le redini della squadra e iniziare questa nuova avventura. Entrambe le parti hanno una tremenda voglia di riscatto.

Nuova avventura per l’ex Milan e Napoli: cambio in panchina all’orizzonte

Dopo le notizie sulle prime trattative che riguardano i calciatori, anche il mercato degli allenatori inizia a scaldarsi. Per non rischiare di essere beffato, il club ha già avviato i primi contatti con il tecnico. I risultati ottenuti dalla squadra, infatti, non soddisfano la dirigenza che, in vista della prossima stagione, vogliono operare un’inversione di marcia con l’aiuto di un allenatore molto noto in Serie A. Si tratta di Gennaro Gattuso, ex tecnico di Napoli e Milan.

Gattuso è reduce dall’esperienza sulla panchina del Valencia. Con i Murcielagos le cose non sono andate per il meglio, con la squadra sorprendentemente nei bassifondi della classifica. I risultati piuttosto deludenti hanno spinto Gattuso e la dirigenza valenciana a separarsi nel gennaio 2023 con la squadra a quota 20 punti in 18 giornate. Dopo la deludente parentesi spagnola, però, per Gattuso si potrebbero aprire le porte per una nuova avventura. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Ringhio sarebbe la prima scelta per la panchina dell’Olympiakos.

La squadra del Pireo, attualmente guidata ad interim da José Anigo, si trova al terzo posto alle spalle di AEK Atene e Panathinaikos. La dirigenza vorrebbe puntare su Gattuso per tornare a dominare il campionato greco e da parte del tecnico sembra esserci la disponibilità a sposare il progetto dei biancorossi. Secondo TMW, la trattativa starebbe procedendo spedita e le firme potrebbero essere depositate a stretto giro. Gattuso ha già allenato in Grecia. Nel 2014, infatti, l’ex centrocampista di Milan e Rangers aveva sposato il progetto dell’OFI Creta, ridimensionato in corsa dalle difficoltà economiche del club. Rino si prepara, dunque, a far ritorno in panchina, l’Olympiakos spinge per ufficializzare il nuovo tecnico.