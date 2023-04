Cessione Osimhen, nuova squadra su di lui: in arrivo un’offerta mostruosa

Osimhen è uno dei nomi caldi per la prossima sessione di calciomercato estiva ed ora un nuovo club si inserisce nella corsa per lui. In arrivo una offerta mostruosa che farà tremare il Napoli ed i suoi tifosi.

E’ un periodo cruciale per la stagione del Napoli. Da una parte, infatti, c’è da fare l’ultimo scatto in Serie A per archiviare la pratica Scudetto, ormai formalmente già in tasca. Dall’altra la squadra di Spalletti non vuole fermarsi neanche in ambito europeo. L’obiettivo, in tal senso, è quello di superare i quarti di finale ed accedere ad una semifinale che consegnerebbe ancora di più questa squadra nel mito. Il beniamino della folla, Victor Osimhen, però questa estate potrebbe partire perché un altro top club si è inserito nella corsa per assicurarsene le prestazioni.

Cessione Osimhen, altra grande squadra su di lui

Uno dei nomi più chiacchierati della prossima estate in sede di calciomercato sarà verosimilmente quello di Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli, infatti, è legato da un contratto con il club azzurro fino al 2025. Dopo la stagione di cui si sta rendendo protagonista, però, non è assolutamente scontato che possa restare in azzurro. Piace, infatti, praticamente a tutti i grandi club del panorama europeo. Di conseguenza è lecito immaginare che possa scatenarsi per lui una sorta di asta internazionale.

Stando a quanto raccontato da RAI Sport, sulle sue tracce sono diverse le società che stanno muovendo i primi passi. Il Chelsea, infatti, vorrebbe chiudere questi suoi sei mesi faraonici regalandosi un centravanti. In tal senso quello del nigeriano è un nome che piace tantissimo, ma serve capire chi siederà in panchina. Oltre ai Blues, al Real Madrid ed al Bayern Monaco, nella corsa per il centravanti partenopeo si sarebbe aggiunto anche un nuovo club: Il Paris Saint Germain.

PSG su Osimhen

Il Paris Saint Germain, infatti, vorrebbe riportarlo in Ligue 1. La situazione, in quel di Parigi, è molto difficile da capire, dal momento che resta tutto da scrivere il futuro sia per Lionel Messi che per Neymar. Nel caso in cui uno dei due dovesse realmente salutare, senza ovviamente dimenticare Mbappè, allora potrebbe seriamente arriva una offerta faraonica al Napoli per Victor Osimhen. Il suo obiettivo, però, come è noto è quello di giocare nella Premier League inglese e, di conseguenza, chissà che questo desiderio non possa diventare dominante. Tra pochi mesi si conoscerà la verità.