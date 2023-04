“Offerta folle”, De Laurentiis è pronto: bomba di calciomercato

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è pronto a stravolgere ancora una volta il calciomercato con un’operazione che farà molto discutere i tifosi partenopei.

Lo scudetto è stato quasi vinto dagli azzurri, si pensa già alla prossima stagione. In entrata e in uscita, il calciomercato del Napoli sarà assoluto protagonista, c’è la verve di Aurelio De Laurentiis che potrebbe essere protagonista con una mossa a sorpresa.

Il campionato del Napoli, al di là dello stop contro il Verona, è una corsa contro il tempo per la conquista del terzo scudetto. La programmazione è stata l’arma vincente, Cristiano Giuntoli ha saputo ricostruire una squadra abbattendo i costi e comprando top player per un nuovo ciclo.

Il supporto di Aurelio De Laurentiis è stato necessario, ha dato carta bianca per gli acquisti e ha stoppato quanti potevano rinnovare ma solo per amore di piazza. Così, il presidente si è garantito un ruolo di assoluta leadership, e vuole entrare sempre più nelle scelte di calciomercato del Napoli. La prossima mossa è destinata a fare decisamente discutere.

Napoli, 90 milioni per un attaccante

I tifosi partenopei si chiedono quali top player arriveranno nella prossima stagione, se gente già dal curriculum prestigioso o assoluti talenti alla Kvara da prendere in giro per il mondo. Probabilmente sarà quest’ultima opzione a prevalere nel mercato del Napoli, per la moderatezza dei costi e per la massima resa in campo. De Laurentiis invece punterà a incassare una cifra che farebbe saltare il banco decisamente. Osimhen via per 90 milioni, il presidente parte – almeno – da questa quotazione per valutare la sua cessione.

Il Napoli perderebbe Osimhen, una possibilità che i tifosi non vogliono nemmeno pensare per il prossimo futuro, ma 90min avvicina il Chelsea pericolosamente all’attaccante nigeriano. I soldi spesi dai blues anche a gennaio fanno capire come c’è una grande disponibilità e non è irrealizzabile una cessione del Napoli. I rapporti col club inglese sono vivi, la vendita di Koulibaly è stato un segnale importante, preferendo trattare con il Chelsea e non con le altre big del calcio europeo.

Osimhen via da Napoli dopo lo scudetto, un bel problema per i tifosi del Napoli. C’è ancora il Bayern Monaco sulle sue tracce, ma la pista inglese potrebbe essere quella ideale per Aurelio De Laurentiis, che sa benissimo come e quanto incassare dai suoi gioielli. Gli ultimi graffi italiani del bomber potrebbero essere quelli decisivi per lo scudetto e per la classifica dei cannonieri, poi si penserà a un suo sostituto come Hojlund, talento esploso in questa stagione con la maglia dell’Atalanta.