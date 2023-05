De Laurentiis lo ha fatto davvero: tifosi e calciatori zittiti

La gioia di Napoli e dei napoletani è solo all’inizio: la festa scudetto nell’ultima gara interna contro la Fiorentina ha conquistato tutti. Intanto è pronto anche il ‘regalo’: De Laurentiis scende in campo

Il lungo cammino della gestione De Laurentiis è arrivato fino al punto più alto con la recente vittoria di uno scudetto atteso ben 33 anni dal popolo napoletano. I tifosi sono in festa da giorni, ed anche a margine dell’ultima gara giocata e vinta in casa contro la Fiorentina non sono mancati enormi festeggiamenti dentro e fuori lo stadio.

Una vittoria meritata per quanto dimostrato lungo tutto l’arco della stagione dalla squadra di Luciano Spalletti che ha trionfato con largo anticipo ed imponendo alla concorrenza solamente le briciole di un campionato che ben presto ha avuto poco da dire nella corsa al titolo. Un atto di forza da parte di Osimhen e soci che hanno ottenuto in cambio un’ondata di affetto ed amore da parte dei tifosi e di tutta la città, che ha risposto al meglio al momento dei festeggiamenti. Volti sorridenti ed una gioia che pervade tutta la squadra dai magazzinieri fino ai calciatori, passando per allenatore, staff, dirigenza e proprietà. Una festa in grande stile, come quella messa in scena al Maradona e che ha ancora qualcosa da raccontare fino alla premiazione ufficiale del prossimo 4 giugno. Lo scudetto rappresenta il punto più alto dell’era De Laurentiis, che nel corso degli anni è stato anche spesso criticato da una parte del tifoso per gli investimenti. Ora però il patron azzurro non solo ha vinto, ma si prepara anche a rispettare un’altra promessa.

Napoli, scudetto e premio: De Laurentiis scende in campo | Ecco la cifra

Aurelio De Laurentiis aveva promesso un vero e proprio riconoscimento economico per la vittoria del tanto agognato scudetto. Detto e fatto per il presidente del Napoli, che essendo uomo di parola è pronto a scendere in campo anche in questo senso.

Stando a quanto evidenziato da ‘Repubblica’, il numero uno degli azzurri ha annunciato al capitano, Giovanni Di Lorenzo, che tutto l’intero gruppo del Napoli riceverà un bonus per vinto il famigerato tricolore che sta mandando in visibilio i tifosi. Alla luce di una rosa di 25 calciatori è possibile ipotizzare una somma totale di circa 3,5 milioni di euro. Un regalino che De Laurentiis è pronto quindi a fare agli eroi del terzo storico scudetto del Napoli.