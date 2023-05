Aida Yespica sbarca su Onlyfans: foto da urlo

Aida Yespica lascia i suoi fan senza fiato, la modella e showgirl su Onlyfans pronta ad accendere ancor di più la fantasia del web

Come sappiamo, negli ultimi anni una delle piattaforme che ha riscosso un successo sempre maggiore è quella di Onlyfans. Un portale dove si possono offrire a pagamento contenuti speciali per gli ammiratori. A tale piattaforma, stanno facendo ricorso sempre più star del mondo dello spettacolo ma anche emergenti che si stanno guadagnando in tal modo la notorietà. Di certo, non ha bisogno di presentazioni, anzi, la fantastica Aida Yespica.

La modella e showgirl venezuelana è ormai da circa un ventennio una presenza fissa del nostro mondo dello spettacolo. E di recente, ha deciso di sbarcare anche lei sulla celebre piattaforma su cui è possibile ammirare contenuti anche piuttosto piccanti. Da parte sua, ha promesso ai fan immagini imperdibili e non è un caso che, nelle poche settimane in cui il suo profilo Onlyfans si è aperto, le richieste di accessi e di contenuti provocanti siano state numerosissime, praticamente fuori controllo.

Le prime stime fatte dai magazine specializzati in merito, tra cui ‘Chi’, parlano di un possibile guadagno per Aida addirittura da 100 mila dollari al mese, una enormità. E del resto, conoscendo il suo fascino, non c’è da stupirsi che in molti si stiano riversando su Onlyfans per non perdersi nulla della nuova avventura della loro beniamina.

Aida Yespica chiama a raccolta il suo pubblico su Onlyfans: immagini da capogiro

Per chi fosse interessato, l’abbonamento mensile al profilo Onlyfans di Aida costa 25 dollari al mese, poco meno di 23 euro. Lei, intanto, continua a pubblicizzarlo, con scatti su Instagram che lasciano il segno.

Una sorta di ‘chiamata alle armi’ che non può lasciare indifferente il popolo degli ammiratori di Aida, sempre molto numerosi. La splendida venezuelana ha varcato la soglia del milione di followers sul social network e, a 40 anni, conferma di non aver minimamente perso, anzi, il suo fascino esplosivo e la sua sensualità esuberante e da sogno. Nel corso degli anni, le sue varie apparizioni televisive l’hanno imposta come una delle maggiori icone al femminile e il trend a quanto pare è destinato a mantenersi uguale. Con curve del genere, è perfettamente prevedibile che l’estate sarà più calda che mai, ma non potevano esserci dubbi di fronte a una bellezza così divina.